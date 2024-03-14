Из-за обстрелов РФ на Сумщине исчез теле и радиосигнал, возможны перебои мобильной связи

Вследствие ракетно-авиационных ударов РФ по радиотехническим объектам Сумской области временно выведены из строя передатчики телерадиовещания в Сумах, Шостке, Белополье и Тростянце.

Источник: Сумская ОВА

Детали: Сообщается, что в результате повреждений часть территории области (временно) не может принимать украинский телевизионный и радиосигнал.

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Возможны также перебои с мобильной связью.

В то же время местные власти активизируются для преодоления последствий и возвращения сигнала.

Прямая речь главы Сумской ОГА Владимира Артюха: "Враг ведет информационную борьбу, уничтожая украинское вещание. Мы не позволим в ней победить. Сейчас анализируются последствия и уже формируются планы по восстановлению.

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Не поддавайтесь панике и информационным провокациям. Переходите на альтернативные средства коммуникации, доверяйте только проверенным источникам информации".

Напомним: В ночь на 14 марта российские оккупанты нанесли массированную атаку беспилотниками по объектам телевизионной инфраструктуры Харьковской области.