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Министр иностранных дел Венгрии набросился на советника Байдена, защищая Орбана

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 14 марта 2024, 11:15
Министр иностранных дел Венгрии набросился на советника Байдена, защищая Орбана
Фото: Getty Images

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто набросился с обвинениями в адрес советника президента США по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана, пытаясь защитить репутацию своего шефа Виктора Орбана.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Сийярто в Facebook

Детали: В частности, венгерский министр обвинил Салливана во лжи.

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"Вчера провоенное, прогендерное и промиграционное демократическое правительство США продолжило свою кампанию лжи против Венгрии. На этот раз к хору присоединился главный советник по вопросам национальной безопасности", - написал глава МИД Венгрии.

Он считает, что заявление Салливана дало понять, что "американским демократам трудно смириться с тем, что посреди прогрессивного либерального моря Европы все еще существует остров, на котором мы с гордостью провозглашаем: нет войне, нет гендеру, нет миграции".

"Мы остаемся твердо преданными миру, защите семей от агрессивной гендерной пропаганды и недопущению нелегальных мигрантов. Нравится это американским демократам или нет", – добавил Сийярто.

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Так глава венгерского МИД отреагировал на заявление Салливана о том, что США обеспокоены наступлением на демократические институты, которое происходит в Венгрии, а также ситуацией с коррупцией в стране.

"Что я скажу от имени администрации Байдена, так это то, что мы не скрывали нашей глубокой обеспокоенности наступлением Будапешта на демократические институты, в частности на судебную власть, коррупцией в Венгрии и другими проявлениями эрозии демократии в стране со стороны ее руководства", – отметил Салливан в ответ на вопрос, считает ли правительство США Венгрию диктатурой.

12 марта заместитель министра иностранных дел Венгрии Левенте Мадьяр  принял посла США Дэвида Прессмена из-за слов Джо Байдена о встрече венгерского премьера Виктора Орбана с Дональдом Трампом.

После их встречи Байден заявил, что премьер Венгрии "не считает, что демократия работает, и стремится к диктатуре". В МИД Венгрии отреагировали, что не обязаны терпеть "такую ложь" от кого-либо, "даже если этот человек является президентом Соединенных Штатов".

Об американских планах Орбана и о важных деталях его заявлений смотрите в нашем видеообъяснении, а также читайте в статье Семейные ценности Трампа и Орбана. Все о "плане по Украине" и визите венгерского лидера в США.

Темы: ВенгрияСША
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