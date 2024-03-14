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Rheinmetall хочет построить в Украине минимум четыре завода по производству оружия

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 14 марта 2024, 18:19
Rheinmetall хочет построить в Украине минимум четыре завода по производству оружия
Штаб-квартира Rheinmetall в Дюссельдорфе. Фото - Marius Becker/Getty Images

Генеральный директор немецкого оружейного концерна Rheinmetall Армин Паппергер 14 марта во время презентации результатов деятельности компании за 2023 год объявил о планах создать в Украине как минимум четыре завода.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на AFP

Детали: По словам Паппергера, заводы Rheinmetall в Украине будут производить снаряды, военную технику, порох и зенитное оружие.

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"Украина сейчас является важным партнером для нас. Здесь мы видим потенциал от двух до трех миллиардов евро (продаж. – Ред.) в год", – добавил гендиректор Rheinmetall.

В прошлом месяце крупнейший немецкий производитель военной техники уже объявил о соглашении с украинской компанией по производству артиллерийских снарядов в Украине.

Ожидается, что строительство завода начнется в ближайшее время. Его расположение из соображений безопасности не разглашается. Он будет создан по образцу завода по производству боеприпасов, который Rheinmetall строит в Германии.

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Во время презентации гендиректор концерна сообщил о рекордных продажах компании в 7,2 миллиарда евро в 2023 году. В этом году, добавил Паппергер, концерн намерен превысить показатель в 10 миллиардов евро.

Осенью 2023 года Rheinmetall получил разрешение на создание совместного предприятия с концерном "Украинская оборонная промышленность" (бывший "Укроборонпром"), это предприятие уже зарегистрировали в Украине.

Концерн также объявлял о планах построить свои первые бронемашины в Украине в 2024 году.

Темы: оружиепроизводствоГермания
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