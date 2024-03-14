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Россияне штурмуют позиции ВСУ на шести направлениях, за сутки 68 боестолкновений - Генштаб

Станислав ПогориловЧетверг, 14 марта 2024, 19:14
Россияне штурмуют позиции ВСУ на шести направлениях, за сутки 68 боестолкновений - Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За минувшие сутки российские захватчики атаковали позиции Сил обороны на 6 направлениях, больше всего штурмов произошло на Лиманском, Авдеевском на Новопавловском направлениях, всего за сутки произошло 68 боевых столкновений.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

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На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Александровка, Пономаренки, Романково, Большая Писаревка, Поповка Сумской области; Липцы, Борщева, Вильча Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 30 населенных пунктов, среди них Горск, Костобобров, Хреновка Черниговской области; Середина-Буда, Краснополье, Запселье Сумской области; Ветеринарное, Борисовка, Амбарное, Стрелечья Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражено 16 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка, Роздоловка Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Белогоровка Луганской области; Терны¸ Спирное, Двуречная Донецкой области.

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На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 5 атак противника в районах Богдановки Ивановского и Клищеевки Донецкой области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение. Противник нанес авиационные удары в районе населенного пункта Нью-Йорк Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 10 населенных пунктов, в частности Богдановка, Васюковка и Часов Яр Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 18 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое, Первомайское и Водяное Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Бердичи, Керамик, Новобахмутовка, Новокалиново, Прогресс, Семеновка, Желанное Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 25 населенных пунктов, среди них Александрополь, Керамик, Новобахмутовка, Семеновка Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 18 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка и Урожайное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, 6 раз атаковал позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области, Роботино и западнее Вербового Запорожской области. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Свободное Поле, Сторожевое, Старомайорское Донецкой области и Малиновка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Ровнополь, Чаривне, Орехов Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса", на Херсонском направлении в течение суток врагом осуществлена безуспешная попытка штурма позиций наших войск.  Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Львов, Ивановка, Садовое, Ольговка, Николаевка Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Темы: войнаВооруженные силыУкраинаРосcия
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