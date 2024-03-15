Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Комитет министров Совета Европы беспокоится, что через 10 лет дела Евромайдана до сих пор на рассмотрении

"Европейская правда", "Украинская правда"Пятница, 15 марта 2024, 19:17
Комитет министров Совета Европы беспокоится, что через 10 лет дела Евромайдана до сих пор на рассмотрении
Иллюстративное фото - Getty Images

Комитет министров Совета Европы оценил выполнение Украиной решений ЕСПЧ по делам, касающимся событий Революции достоинства 2013-14 годов и обеспокоен, что через 10 лет после событий подавляющее большинство уголовных производств все еще находится на рассмотрении в национальных судах.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на выводы Комитета

Детали: В частности, в Комитете "с сожалением констатировали", что некоторые уголовные производства в отношении сотрудников правоохранительных структур или негосударственных субъектов, которые были причастны к нарушениям прав человека во время указанных событий, были прекращены национальными судами в связи с истечением сроков давности по делам Шморгунова и других, а также по делам Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.

Реклама:

В Комитете обеспокоены, что через десять лет после событий подавляющее большинство уголовных производств все еще находится на рассмотрении в национальных судах, а некоторые – на стадии досудебного расследования.

В выводах отмечаются риски того, что у некоторых преступлений может истечь срок давности.

Комитет призвал ускорить досудебное расследование и завершить судебные производства без дальнейших задержек, а также предложил властям изучить альтернативные меры возмещения вреда для обеспечения того, "чтобы прекращение уголовных производств в связи с истечением срока давности не приводило к попустительству безнаказанности".

ВИДЕО ДНЯ

Комитет отметил, что выплаты компенсации в некоторых случаях возвращаются в госбюджет как невостребованные в течение одного года, и призвал власти решить эту проблему.

В Комитете также выразили сожаление, что значительное количество дел по этим событиям потеряло свою актуальность. Комитет призвал власти "удвоить свои усилия" и довести до конца незавершенные уголовные производства без дальнейших задержек и "продолжать эффективно информировать общественность об их ходе".

В январе 2021 года ЕСПЧ вынес решения по делам Шморгунов и другие против Украины, Луценко и Вербицкий против Украины, Кадура и Смалий против Украины, Дубовцев и другие против Украины и Воронцов и другие против Украины.

Суд заявил о многочисленных нарушениях прав человека и ответственности государства Украина за смерть по крайней мере одного протестующего.

Темы: ЕСЕвромайдансуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Нам нужны сутки": Шмыгаль рассказал, как будут возвращать свет украинцам

Альянс готов к конфликту с РФ — председатель Военного комитета НАТО

фото, видео, дополнено 5 погибших, 15 раненых, 3 пропавших без вести − последствия комбинированной атаки россиян

У "Дії" появились документы об образовании

США попросили Украину прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре — СМИ

По ДнепроГЭС было два прямых попадания: ГЭС-2 в критическом состоянии − Укргидроэнерго

Все новости...
ЕС
Глава МИД Молдовы: страна может стать членом ЕС до 2030 года 
Еврокомиссия выделила 500 млн евро компаниям, чтобы увеличить производство боеприпасов
"Без оппозиции. Без свободы": Мишель уже "поздравил" Путина с победой на "выборах"
Последние новости
18:34
В Киеве будут судить наркозависимую мать, которая лежала в парке без сознания: рядом был ее ребенок
18:18
Воздушные силы сообщили об угрозе баллистики, в Одессе слышны взрыв
18:01
Вблизи Львова водитель сбил косулю и оставил ее на трассе: животное спасли волонтеры
17:52
Зеленский провел "энергетическую" Ставку
17:42
фото, видеоПредпринимателя и экс-директора предприятия Минобороны разоблачили на взятке в $600 тис
17:40
Олег Скрипка выпустил новый клип "Номад", создавший искусственный интеллект
17:34
Правительство одобрило законопроект по повышению акциза на топливо
17:19
В меню – "Мечта педофила" и "Проститутка": что известно о скандале с харьковским баром
17:11
Благодаря Катару удалось вернуть девять украинских детей
17:08
Закон в штате Теннесси будет защищать музыкальную индустрию от искусственного интеллекта
Все новости...
Реклама: