Комитет министров Совета Европы беспокоится, что через 10 лет дела Евромайдана до сих пор на рассмотрении
Комитет министров Совета Европы оценил выполнение Украиной решений ЕСПЧ по делам, касающимся событий Революции достоинства 2013-14 годов и обеспокоен, что через 10 лет после событий подавляющее большинство уголовных производств все еще находится на рассмотрении в национальных судах.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на выводы Комитета
Детали: В частности, в Комитете "с сожалением констатировали", что некоторые уголовные производства в отношении сотрудников правоохранительных структур или негосударственных субъектов, которые были причастны к нарушениям прав человека во время указанных событий, были прекращены национальными судами в связи с истечением сроков давности по делам Шморгунова и других, а также по делам Игоря Луценко и Юрия Вербицкого.
В Комитете обеспокоены, что через десять лет после событий подавляющее большинство уголовных производств все еще находится на рассмотрении в национальных судах, а некоторые – на стадии досудебного расследования.
В выводах отмечаются риски того, что у некоторых преступлений может истечь срок давности.
Комитет призвал ускорить досудебное расследование и завершить судебные производства без дальнейших задержек, а также предложил властям изучить альтернативные меры возмещения вреда для обеспечения того, "чтобы прекращение уголовных производств в связи с истечением срока давности не приводило к попустительству безнаказанности".
Комитет отметил, что выплаты компенсации в некоторых случаях возвращаются в госбюджет как невостребованные в течение одного года, и призвал власти решить эту проблему.
В Комитете также выразили сожаление, что значительное количество дел по этим событиям потеряло свою актуальность. Комитет призвал власти "удвоить свои усилия" и довести до конца незавершенные уголовные производства без дальнейших задержек и "продолжать эффективно информировать общественность об их ходе".
В январе 2021 года ЕСПЧ вынес решения по делам Шморгунов и другие против Украины, Луценко и Вербицкий против Украины, Кадура и Смалий против Украины, Дубовцев и другие против Украины и Воронцов и другие против Украины.
Суд заявил о многочисленных нарушениях прав человека и ответственности государства Украина за смерть по крайней мере одного протестующего.