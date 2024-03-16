Послание о "русском корабле" хотят зарегистрировать в ЕС как торговую марку

Юристы от имени Госпогранслужбы Украины убеждают Офис ЕС по интеллектуальной собственности (EUIPO) зарегистрировать послание украинского пограничника для российского корабля как торговую марку, однако пока без успеха.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на материал Politico

Детали: Через юристов в Брюсселе заявку на регистрацию послания от украинского пограничника как торговой марки, с согласия его семьи, подали еще в марте 2022 года – сначала на имя пограничника.

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Прямая речь спикера ГПСУ Андрея Демченко: "Мы считаем, что авторство такой торговой марки должно принадлежать государству Украина как подтверждение решительности и непобедимости украинских пограничников... Нужно отдать должное защитнику, который этим своим поступком, решительной демонстрацией непоколебимости вдохновил украинцев и мировое сообщество".

Больше деталей: Привлеченные в дело юристы отмечают, что это желательный шаг для того, чтобы избежать, по их мнению, неизбежных попыток кого-то другого присвоить легендарную фразу и зарабатывать на ней.

Как известно, разнообразные товары с посланием для российского корабля, широко продаются по всему миру различными производителями.

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"На рынке есть очень плохие игроки, а Украина ничего не может с этим поделать", – отмечает Андрей Буковник, один из юристов.

Однако чиновники европейского агентства считают, что фраза не соответствует необходимым критериям для того, чтобы стать торговой маркой.

Еще в 2022 году в EUIPO предоставили ответ, что лозунг "противоречит устоявшимся моральным принципам", в том числе и потому, что речь идет о намерении получать финансовую прибыль с того, что является трагическим событием", то есть событий полномасштабной войны РФ против Украины.

Юристы категорически не согласились с аргументацией отказа и считают ее даже оскорбительной из-за высказанного мнения, что пограничник будет "наживаться на войне", хотя речь идет о фразе, сказанной им в условиях прямой угрозы для его жизни, а сам ее автор в то время был в плену.

Чтобы обойти аргумент агентства с "прибылью от войны" и для того, чтобы все же не разглашать имени пограничника, запрос подали повторно уже от имени ГПСУ.

В декабре 2022 года его также отклонили, с мотивацией, что это нецензурная лексика, и что хотя в контексте событий фраза стала символом украинского сопротивления, регистрация ее как торговой марки – это банализация событий войны.

Юристы подали апелляцию, и к концу 2023 года проиграли ее – EUIPO отклонило ее, в том числе с аргументом, что фразе "не хватает уникальности", в смысле, что по ней нельзя идентифицировать и отличить товары или услуги, что является критерием для торговой марки.

Буковник не соглашается с аргументом, поскольку речь идет о конкретном эпизоде возле острова Змеиный и контекст событий широко известен. В феврале 2024 года они снова подали апелляцию на отказ.

"Это нельзя сравнить с чем-то другим в истории законодательства о торговых марках в Европе... И, думаю, очень очевидно, [...] что потребители будут знать, откуда товары, если на них использована такая торговая марка", – цитирует Буковника Politico.

Однако среди других европейских экспертов есть мнения, что шансы на успех все же минимальны.

Так, шведский профессор по праву интеллектуальной собственности Элеонора Розати считает, что результат был изначально понятен. Она привела в качестве примеров неудачные попытки регистрации в качестве торговых марок лозунгов "Je suis Charlie" (отсылка к солидарности с жертвами исламистских терактов в Париже в 2015 году, в частности в редакции сатирического журнала Charlie Hebdo), и лозунга "Black Lives Matter".

По ее словам, с лозунгами политического характера прежде всего есть проблема того, что они не идентифицируют товар как товар конкретного производителя, что является ключевым критерием для торговой марки как явления.

Что предшествовало: Ряд известных соцсетей и другие цифровые платформы, как Aliexpress, столкнулись с вопросами от ЕС после вступления в силу нового законодательства по цифровым услугам, которое ввели с целью большей прозрачности, противодействия незаконной деятельности и лучшей защиты несовершеннолетних пользователей.

Среди последних в фокус внимания попали приложение TikTok и Aliexpress. Некоторые компании пытаются обжаловать требования.