На Сумщине российские ДРГ дважды за день пытались проникнуть в Украину – Генштаб

В субботу на Сумщине россияне совершили две попытки проникновения ДРГ, которые были остановлены украинскими подразделениями.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток зафиксировано 50 боевых столкновений. В общем, враг нанес 1 ракетный и 43 авиационных ударов, совершил 58 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях украинскими подразделениями остановлено 2 попытки проникновения ДРГ противника в районах населенных пунктов Старая Гута и Бруски Сумской области.

Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Большая Писаревка, Старая Гута, Рыжевка, Поповка, Ямное, Александровка, Луговка Сумской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Клюсы, Елино, Леонивка, Гремяч Черниговской области; Рыжевка, Рожковичи, Степановка, Сосновка, Поповка Сумской области; Казачья Лопань, Лукьянцы, Зеленое, Старица, Гатище Харьковской области.

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На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении украинскими воинами отражена 1 атака противника в районе населенного пункта Белогоровка Луганской области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новоегоровка Луганской области; Спирное, Веселое, Роздоловка Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Белогоровка Луганской области, Терны, Ямполовка, Торское, Серебрянка, Спирное Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинскими воинами отражено 4 атаки противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещеевка и восточнее Часового Яра Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр и Дружба Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 10 населенных пунктов, в частности Часов Яр, Ивановское, Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отражено более 10 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Уманское, Нетайлово, Первомайское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Новомихайловки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, 19 раз пытался прорвать оборону украинских войск. Также противник нанес авиационные удары в районах Красногоровки и Константиновки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 20 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Константиновка, Угледар, Пречистовка Донецкой области.

На Ореховском направлении враг 4 раза атаковал позиции защитников в районах Роботино и северо-западнее Вербового Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Полтавка, Чаривне, Роботино, Малая Токмачка Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток врагом осуществлено 2 атаки позиций украинских войск на левом берегу Днепра. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Очаков Николаевской области; Крынки, Тягинка, Ивановка, Береговое и областной центр Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по пункту управления, 2 районам сосредоточения личного состава и 1 средству противовоздушной обороны противника.