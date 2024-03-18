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Глава МИД Литвы сомневается, что ЕС сформирует единую позицию по западным войскам в Украине

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 18 марта 2024, 11:30
Глава МИД Литвы сомневается, что ЕС сформирует единую позицию по западным войскам в Украине
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис, фото: Getty Images

18 марта на встрече министров иностранных дел стран ЕС глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выразил сомнение в том, что страны Европейского Союза на данный момент способны выработать единую позицию относительно потенциальной отправки западных войск на территорию Украины.

Источник: корреспондент "Европейской правды"

Детали: Ландсбергис отвечал на вопрос о том, будут ли обсуждать министры возможность выработки единой позиции по размещению западных войск в Украине.

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"Я не думаю, что есть возможность согласовать что-то вроде этого", – сказал Ландсбергис.

"Мы доказали в прошлом неспособность договориться относительно менее чувствительных вопросов... Поэтому я не верю, что мы сможем договориться о чем-то вроде этого", – добавил глава МИД Литвы.

Он отметил, что позицией Литвы является готовность "рассмотреть все опции и быть частью коалиции, которая поможет Украине выиграть эту войну".

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Напомним, французский президент Эмманюэль Макрон ранее заявил, что "нельзя исключать" вероятного отправления западных войск в Украину.

Впоследствии, комментируя затронутую им идею, Макрон отметил, что в случае воплощения такого сценария французские силы не будут идти в наступление против РФ.

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Темы: ЕСУкраина
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