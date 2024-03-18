Путин проиграл на некоторых участках в странах Европы

Вице-спикер Госдумы РФ, член партии "Новые люди" Владислав Даванков занял первое место на некоторых участках в крупных европейских городах.

Источник: "Медуза" со ссылкой на Telegram-канал "Агентство"

Детали: В Варшаве, Праге и Гааге Даванков, который собрал часть протестного электората, набрал больше половины голосов — 51,01%, 59,89% и 56,88% соответственно. Также он выиграл в Вильнюсе с результатом 39,22% (Владимир Путин получил там 29,74%) и в Хайфе с результатом 40,82% (у Путина — 33,93%).

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В Ереване Даванков набрал 49,85%, Путин — 32,87%.

В большинстве других городов по всему миру победил Путин, однако и там Даванков получил значительно большее количество голосов, чем в России.

Баку: Путин (77,26%), Даванков (14,23%).

Бишкек: Путин (73,81%), Даванков (18,94%).

Генуя: Путин (70,86), Даванков (19,55%).

Пхукет: Путин (48,24%), Даванков (38,93%).

Рига: Путин (68,25%), Даванков (18,97%).

Сеул: Путин (41,47%), Даванков (39,65%).

София: Путин (59,93%), Даванков (28,01%).

Таллин: Путин (75,22%), Даванков (12,76%).

Ташкент: Путин (57,95%), Даванков (31,92%).

В то же время по многим городам, где голосовало большое количество российских граждан — Берлину, Алматы, Белграду, Дубаю — результаты ЦИК РФ пока не опубликовал.

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Российский Центризбирком после обработки 99,75% протоколов заявляет, что Путин набирает 87,29% голосов. У Даванкова — 3,84%.

Что предшествовало: Иран, Китай, КНДР, Узбекистан и Венесуэла поздравили российского диктатора Владимира Путина с "победой" на выборах президента РФ, хотя официально ЦИК еще не закончил подсчет голосов. Большинство стран цивилизованного мира отмечают, что так называемые "выборы" в РФ не были ни честными, ни свободными.