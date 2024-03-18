На Днепропетровщине из-за обстрела россиян вспыхнула АЗС
Понедельник, 18 марта 2024, 12:01
Спасатели потушили пожар на АЗС, который возник в результате обстрела РФ Днепропетровской области.
Источник: Главное Управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области
Дословно: "Утром российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Никополь. В результате вражеского удара возникло возгорание на территории АЗС.
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По прибытию спасатели установили, что горит газовая колонка и существует угроза распространения пожара".
Детали: Сообщается, что спасатели ликвидировали огонь. Пострадавших нет.
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