На Днепропетровщине из-за обстрела россиян вспыхнула АЗС

Спасатели потушили пожар на АЗС, который возник в результате обстрела РФ Днепропетровской области.

Источник: Главное Управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области

Фото: Главное Управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области

Дословно: "Утром российские оккупационные войска в очередной раз атаковали Никополь. В результате вражеского удара возникло возгорание на территории АЗС.

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Фото: Главное Управление ГСЧС Украины в Днепропетровской области

По прибытию спасатели установили, что горит газовая колонка и существует угроза распространения пожара".

Детали: Сообщается, что спасатели ликвидировали огонь. Пострадавших нет.





