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Предлагал $9000 взятки, чтобы выехать за границу: пограничники задержали злоумышленника

Анастасия ПроцПонедельник, 18 марта 2024, 12:42
Предлагал $9000 взятки, чтобы выехать за границу: пограничники задержали злоумышленника
Фото: Государственная пограничная служба Украины

Внутренняя безопасность Госпогранслужбы задержала мужчину, который предлагал пограничнику 9 000 долларов, чтобы выехать за границу.

Источник: Государственная пограничная служба Украины 

Детали: Сообщается, что 29-летний житель Львова вместе со своим приятелем планировали выехать за границу, но не имели документов, которые бы давали право выезда во время действия военного положения.

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Фото: ДПСУ

Поэтому мужчина решил предложить пограничнику отдела "Шегини" Львовского отряда взятки в размере 9 тысяч долларов, на что получил категорический отказ. Правонарушителя задержали.

 
Фото: ДПСУ

Правоохранители сообщили ему о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу.



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Темы: Пограничная службауклонисты
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