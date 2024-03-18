Предлагал $9000 взятки, чтобы выехать за границу: пограничники задержали злоумышленника
Понедельник, 18 марта 2024, 12:42
Внутренняя безопасность Госпогранслужбы задержала мужчину, который предлагал пограничнику 9 000 долларов, чтобы выехать за границу.
Источник: Государственная пограничная служба Украины
Детали: Сообщается, что 29-летний житель Львова вместе со своим приятелем планировали выехать за границу, но не имели документов, которые бы давали право выезда во время действия военного положения.
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Поэтому мужчина решил предложить пограничнику отдела "Шегини" Львовского отряда взятки в размере 9 тысяч долларов, на что получил категорический отказ. Правонарушителя задержали.
Правоохранители сообщили ему о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу.
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