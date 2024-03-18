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Зеленский пригласил Индонезию присоединиться к участию в Глобальном саммите мира

Ирина БалачукПонедельник, 18 марта 2024, 13:10
Зеленский пригласил Индонезию присоединиться к участию в Глобальном саммите мира
Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что пригласил избранного президента Индонезии Прабово Субианто присоединиться к участию в Глобальном саммите мира.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь президента: "Провел телефонный разговор с избранным президентом Индонезии Прабово Субианто. Поздравил с победой на выборах и выразил надежду на продолжение взаимовыгодных двусторонних отношений"

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Детали: Также Зеленский напомнил, что в 2022 году он представил украинскую Формулу мира именно в Индонезии.

"Теперь мы готовим инаугурационный саммит мира, и участие Индонезии в нем для нас принципиально важно. Пригласил присоединиться к участию в саммите и реализации пунктов по продовольственной и ядерной безопасности, а также по обмену пленными", − подытожил президент Украины.  

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Темы: ЗеленскийИндонезияформула мира
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