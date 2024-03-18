В Тисе обнаружили тело 33-летнего мужчины

На Закарпатье в реке Тиса обнаружили тело 33-летнего харьковчанина.

Источник: Госпогранслужба

Детали: Информацию об обнаружении в реке Тиса тела человека пограничники отдела "Тячев" Мукачевского отряда получили 17 марта от румынских коллег.

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Утопленником оказался 33-летний украинец, житель города Харьков.

Дословно: "С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину это уже 22 случай гибели при попытке преодоления реки, по которой проходит граница с Румынией.

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Информируем, что несмотря на снижение уровня воды в Тисе, переплывать ее крайне опасно. Острые камни, корневища и остатки деревьев, стремительное и холодное течение могут нанести вред жизни и здоровью".

Напомним: Украинские пограничники регулярно фиксируют попытки мужчин призывного возраста незаконно пересечь границу с Румынией по реке Тиса. Правоохранители постоянно предостерегают от нарушения законодательства и предупреждают о рисках для здоровья и жизни потенциальных уклонистов.