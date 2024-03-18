Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Кабмин одобрил план реформ: за их выполнение Украина получит 50 млрд от ЕС

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 18 марта 2024, 13:23
Кабмин одобрил план реформ: за их выполнение Украина получит 50 млрд от ЕС
Денис Шмыгаль. Фото из Telegram

Правительство приняло план для Ukraine Facility − он является основой для предоставления помощи от Евросоюза в рамках 4-летней программы общим объемом 50 млрд евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля

Детали: По словам главы правительства, этот план содержит структурные реформы, которым соответствуют более 100 квартальных индикаторов.

Реклама:

Прямая речь Шмыгаля: "Это европейские подходы к реформе государственного управления, к борьбе с коррупцией, к экономическим и секторальным реформам в различных сферах: от энергетики и аграрной отрасли".

Детали: Также в плане прописаны такие сквозные направления как "зеленый" переход, цифровизация, евроинтеграция. Разрабатывали его совместно с европейскими партнерами.

По словам Шмыгаля, в ближайшее время план передадут на рассмотрение Еврокомиссии.

ВИДЕО ДНЯ

Премьер добавил, что благодаря реализации реформ из плана для Ukraine Facility Украина сможет получить около 16 млрд евро в этом году.

Читайте также: Ukraine Facility: на что и на каких условиях будут потрачены 50 млрд евро от ЕС

Предыстория:

  • Первый транш в рамках программы Ukraine Facility в размере 4,5 миллиарда евро Украина получит на этой неделе, анонсировал ранее еврокомиссар по бюджетным вопросам Йоханнес Хан.

Темы: Кабинет министровЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

футболСборная Украины вырвала волевую победу над Исландией и вышла на Евро-2024

фотоВ Будапеште прошел протест с требованием отставки Орбана после уведомлений о коррупции

Миссия ООН за зиму зафиксировала казнь оккупантами 32 украинских военнопленных

Глава АМКУ Кириленко отреагировал на дело НАБУ и САП против него

Лукашенко обсудил возможное нападение на Сувальский коридор

Польша пропускает в ЕС подсанкционную древесину из Беларуси по фальшивым документам – расследование

Все новости...
Кабинет министров
Из-за главы НКЦБФР Украина может не получить 1,5 миллиарда долларов
Шмигаль о возвращении украинцев из-за границы: Об админмерах речь не идет
Правительство готовит законопроект о введении военного сбора для ФЛП - Гетманцев
Последние новости
00:36
Пентагон о российской ракете в пространстве Польши: США готовы защищать территорию НАТО
00:10
Китайская компания вышла из тендера в Болгарии после начала проверки Еврокомиссии
23:37
футболСборная Украины вырвала волевую победу над Исландией и вышла на Евро-2024
23:23
Новости экономики 26 марта: транш от МВФ, Польша пропускает в ЕС подсанкционную древесину из Беларуси
23:12
Евросоюз выделил Rheinmetall более 130 млн евро для увеличения производства снарядов
22:47
фотоТелескоп "Хаббл" стал свидетелем рождения новой звезды
22:44
Венгрия не возобновит запрет на импорт украинского меда несмотря на протесты
22:40
фотоВ Будапеште прошел протест с требованием отставки Орбана после уведомлений о коррупции
22:20
Маск хочет увеличить спрос на автопилот в машинах Tesla
22:19
Миссия ООН за зиму зафиксировала казнь оккупантами 32 украинских военнопленных
Все новости...
Реклама: