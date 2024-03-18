Кабмин одобрил план реформ: за их выполнение Украина получит 50 млрд от ЕС

Правительство приняло план для Ukraine Facility − он является основой для предоставления помощи от Евросоюза в рамках 4-летней программы общим объемом 50 млрд евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля

Детали: По словам главы правительства, этот план содержит структурные реформы, которым соответствуют более 100 квартальных индикаторов.

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Прямая речь Шмыгаля: "Это европейские подходы к реформе государственного управления, к борьбе с коррупцией, к экономическим и секторальным реформам в различных сферах: от энергетики и аграрной отрасли".

Детали: Также в плане прописаны такие сквозные направления как "зеленый" переход, цифровизация, евроинтеграция. Разрабатывали его совместно с европейскими партнерами.

По словам Шмыгаля, в ближайшее время план передадут на рассмотрение Еврокомиссии.

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Премьер добавил, что благодаря реализации реформ из плана для Ukraine Facility Украина сможет получить около 16 млрд евро в этом году.

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Предыстория: