В Киеве и области до среды ожидаются дожди с мокрым снегом, дальше – тепло

В Киеве и Киевской области во вторник 19 марта будет облачно, дождь, ночью с мокрым снегом, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.



Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Укргидрометцентра

Детали: В Киевской области температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла. В Киеве температура ночью 0-2° тепла, днем 5-7° тепла.



В среду и четверг 20-21 марта в Киевской области будет облачно с прояснениями: 20 марта небольшой дождь, ночью с мокрым снегом; 21 марта без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.



Температура по области ночью от 3° тепла до 2° мороза; днем 20 марта 3-8° тепла, 21 марта 6-11°. В Киеве температура ночью 1-3° тепла; днем 20 марта 5-7° тепла, 21 марта около 10°.



В пятницу и субботу 22-23 марта в столичном регионе осадков не ожидается. В Киевской области температура ночью 0-5° тепла; днем 22 марта 6-11°, 23 марта 9-14°. В столице ночью 3-5° тепла; днем 22 марта 8-10°, 23 марта 12-14°.