Партизаны разведали пункт постоянной дислокации бригады береговой обороны ЧФ РФ
Крымская партизанская группа "Атеш" сообщила, что провела разведку пункта дислокации российской 126-й отдельной бригады береговой обороны в Перевальном.
Источник: Атеш в Telegram
Детали: По информации партизан, возле воинской части находится большое количество личного состава.
Большинство из них не местные, имеют акцент и соответствующую символику на форме. Вероятно, из Татарстана, Чечни и Дагестана, добавляет группа "Атеш".
Дословно: "Со стороны военного городка находится КПП, на нем присутствует дежурная смена из двух человек, усиленные нарядом полиции. неподалеку от главного КПП припаркованы 15 грузовиков типа "КАМАЗ".
Большинство из военнослужащих подразделения арендуют жилье в самом Перевальном.
Из вышеперечисленного становится понятно, что ППД 126 обрбо ЧФ РФ сейчас используют как перевалочный пункт, перед переброской личного состава в район ведения боевых действий".