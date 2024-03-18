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F-16 для Украины: президент Румынии утвердил обучение в стране пилотов - СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 18 марта 2024, 13:53
F-16 для Украины: президент Румынии утвердил обучение в стране пилотов - СМИ
Фото: Getty Images

Президент Румынии Клаус Йоханнис дал согласие на перевозку по территории Румынии некоторого оружия для Украины и обучение украинских пилотов на F-16 в Европейском учебном центре F-16 (EFTC) на военно-воздушной базе Фетешти.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Digi24

Детали: По данным журналистов, Йоханнис письмом проинформировал парламент о том, что дал разрешение на транзит военной помощи для Украины от Финляндии, а также на обучение на территории Румынии около 50 украинских военных.

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Вопрос должны рассмотреть на встрече лидеров обеих палат румынского парламента в понедельник. Голосование в зале должно состояться на следующем совместном пленарном заседании.

Издание отмечает, что речь идет об обучении украинцев, которые будут работать с истребителями F-16, в Европейском учебном центре F-16 (EFTC) на военно-воздушной базе Фетешти. Это новосозданный центр, с января там начали тренировки румынские пилоты.

По данным источников Digi24, украинские пилоты должны прибыть на базу летом.

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Напомним: В других странах обучение украинских пилотов уже продолжается. Премьер Дании, одной из стран "самолетной коалиции", выразила надежду, что к лету первые F-16 уже будут в украинском небе.

Темы: РумынияУкраинаавиапомощь Украине
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