НАПК составило более сотни админпротоколов и выводов о коррупционных преступлениях нардепов – "ЧЕСНО"

В НАПК составили не менее 70 админпротоколов и 34 обоснованных вывода в отношении нардепов из-за вероятных коррупционных правонарушений.

Источник: Общественное движение "ЧЕСНО", НАПК в ответ на запрос

Дословно: "НАПК составило не менее 70 админпротоколов и 34 обоснованных выводов в отношении нардепов Верховной Рады IX созыва из-за вероятных коррупционных правонарушений.

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Больше всего админпротоколов - 42 - составлено о нарушении требований предотвращения и урегулирования конфликта интересов. В то же время больше всего протоколов и обоснованных выводов составили в отношении депутатов партии "Слуга народа".

Детали: Кроме того, шестеро нардепов получили более одного админпротокола о конфликте интересов.

Все они были избраны в парламент от "Слуги народа", но после скандалов троих исключили из фракции - Анна Скороход сейчас входит в депутатскую группу "За будущее", Анатолий Гунько в группу "Восстановление Украины", а Гео Лерос является внефракционным.

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Лерос в 2021 году внес на рассмотрение Рады депутатский запрос, в котором поднимался вопрос, представляющий его частный интерес. Дело передали в суд.

По той же статье направили в суд дело в отношении еще одного нардепа от "Слуги народа", харьковского мажоритарщика Александра Куницкого. В расследовании "ЭZPSanek: ЗЕ-бизнес" говорилось, что Куницкий использовал депутатский мандат в интересах частного бизнеса - харьковской группы компаний "Автоэнтерпрайз", занимающихся импортом электрокаров. Суд не признал нардепа виновным и в итоге закрыл дело.

Нардепа от "Слуги народа" Руслана Горбенко оштрафовали на 3400 гривен. Дело касалось запроса о деятельности одного из частных обществ Горбенко.

Также составлено 34 обоснованных выводов выявления признаков коррупционных правонарушений о декларировании недостоверной информации.

В этот перечень также вошел нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич, который сейчас находится под арестом в СИЗО. Декларации Шуфрича содержали недостоверную информацию на сумму 27 миллионов гривен. Также Шуфрич имеет подозрение в госизмене и подозрение в финансировании росгвардии в Крыму.

Еще 14 админпротоколов составлено против нардепов, которые подали заведомо ложные сведения в декларациях.

Так, в 2022 году у нардепа из группы "Восстановление Украины" Александра Ковалева обнаружили признаки незаконного обогащения, против него открыли уголовное производство. Жена нардепа вывезла во время войны за границу более 500 тыс. долл.

В отношении нардепов от фракции "Слуга народа" Ирины Аллахвердиевой, Павла Халимона, Маргариты Шол обнаружили признаки незаконного обогащения и материалы также передали в правоохранительные органы.

7 админпротоколов получили нардепы по делам о партийных финансах.

Против нардепов от запрещенной пророссийской ОПЗЖ Юрия Бойко и Вадима Рабиновича, а также пока внефракционного мажоритарщика Виктора Балоги и "слуги" Анатолия Остапенко составлены админпротоколы по ст. 212-21 КУоАП о нарушении представления финансового отчета партии.

Также против еще одного экс-нардепа ОПЗЖ, который подозревается в госизмене, Тараса Козака составлен протокол по ст. 212-15 КУоАП. Он совершил взнос в поддержку ОПЗЖ с нарушением требований закона о политических партиях.

Против 6 нардепов составлены админпротоколы относительно неуведомления или несвоевременного уведомления об открытии валютного счета в учреждении банка-нерезидента или о существенных изменениях в имущественном состоянии.

В отношении нардепа от "Слуги народа" Анатолия Драбовского составлен протокол о несвоевременном представлении декларации без уважительной причины.