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В Кишиневе в центре размещения беженцев из Украины зафиксировали вспышку кори

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 18 марта 2024, 15:00
В Кишиневе в центре размещения беженцев из Украины зафиксировали вспышку кори
Фото: Getty Images

В центре размещения беженцев из Украины в столице Молдовы, Кишеневе, зафиксировали вспышку кори, заразились пять украинских граждан, среди которых есть дети, центр закрыли на карантин.

Источник: Newsmaker со ссылкой на заместителя главы столичного управления медицинской и социальной помощи Владимира Болокана, передает "Европейская правда"

Прямая речь: "Все, кто заразился, - граждане Украины. Детей госпитализировали в инфекционную больницу им.Тома Чорба, их состояние стабильное".

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Детали: По словам Болокана, первых трех больных корью обнаружили в середине прошлой недели, а на следующий день количество больных возросло до пяти.

Центр, в котором зафиксировали вспышку вируса, закрыли на карантин на 21 день.

"Мы приняли меры, чтобы сдержать распространение заболевания, ввели карантин на 21 день с момента выявления последнего случая кори. Если в эти дни обнаружим новые случаи заражения, карантин придется продлить", - добавил Болокан.

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В то же время чиновник отметил, что не знает, были ли привиты от кори те, кто заразился. "У людей нет документов, и они не хотят сообщать, были ли привиты. Но из разговоров выяснилось, что только одна семья была привита", – добавил он.

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Темы: МолдовабеженцыкарантинУкраина
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