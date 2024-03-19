Помощь на €5 млрд предназначена для Украины, а не развития оборонной промышленности ЕС – Боррель

Европейский фонд военной помощи объемом €5 млрд призван поддерживать Украину, поэтому страны Евросоюза могут использовать его как для заказа боеприпасов, так и для компенсации их закупки за пределами ЕС.

Источник: Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам Совета министров ЕС по иностранным делам, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Фонд помощи Украине предназначен для того, чтобы помочь именно Украине, а не для того, чтобы развить европейскую оборонную промышленность.

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Я очень четко отметил сегодня, что любая страна-член, которая хочет закупать боеприпасы за пределами Европейского Союза, имеет предложение или знает, где его закупать, – они могут это делать, и получить правомерное возмещение из Европейского фонда мира".

Детали: Боррель отметил, что страны-члены, желающие доставить в Украину оружие и боеприпасы, могут получать их откуда угодно – из собственных запасов, от европейской оборонной промышленности, от любого поставщика в мире.

Например, инициатива Чешской Республики по поставке в Украину 800 тысяч боеприпасов является абсолютно правомерной для того, чтобы воспользоваться Украинским фондом помощи для частичной компенсации расходов стран-членов, участвующих в этой инициативе.

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Прямая речь: "Если страны-члены согласятся на использование доходов от замороженных российских активов, эти ресурсы могут также частично размещаться в Европейском фонде мира, что позволит увеличить нашу помощь для Украины.

Мы говорили об этом уже в течение нескольких месяцев. Эти деньги будут использоваться также для того, чтобы увеличить способность сектора оборонной промышленности в Украине.

Мы должны подталкивать такую промышленную способность оборонного сектора Украины дома, и одновременно – продолжать предоставлять оружие для Украины. Именно для этого мы имеем этот инструмент – Европейский фонд мира".

Детали: Он напомнил, что такой внебюджетный инструмент как Европейский фонд мира был создан по очень простой причине. По законодательству ЕС, бюджет Европейского Союза не может использоваться для закупки оружия. В то же время межправительственный внебюджетный фонд лишен таких правовых ограничений.

"Поэтому можно говорить наверняка, – Украинский фонд – он создан для помощи Украине, и только для этой цели", – добавил Боррель.