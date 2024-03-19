Остин на "Рамштайн": США и коалиция не позволят Украине проиграть

Министр обороны США Ллойд Остин, открывая заседание формата "Рамштайн" во вторник, пообещал, Соединенные штаты и коалиция не позволят Украине потерпеть поражение в войне против агрессии России.

Источник: "Европейская правда"

Прямая речь Остина: "Соединенные Штаты не позволят Украине потерпеть поражение. Эта коалиция не даст Украине потерпеть поражение. И свободный мир не даст Украине потерпеть поражение".

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Детали: В своем вступительном слове Остин отметил, что Россия заплатила потрясающую цену за войну, повторив оценки, что по меньшей мере 315 тысяч российских военных были убиты или ранены во время войны, которая стоила РФ до 211 миллиардов долларов.

"Украинские войска сталкиваются с тяжелыми условиями и тяжелыми боями. А мирное население Украины терпит постоянные обстрелы российскими ракетами и иранскими беспилотниками. Но Украина не отступит. И Соединенные Штаты также не будут", - подчеркнул он.

Он напомнил, что только на прошлой неделе США объявили о дополнительной поддержке Украины объемом 300 млн долларов. Остин назвал эту меру "чрезвычайной" с целью поддержать насущные потребности в противовоздушной обороне, артиллерии и противотанковых возможностях.

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"Мы остаемся решительными в предоставлении Украине ресурсов, в которых она нуждается, чтобы противостоять агрессии Кремля", – заверил Остин.

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