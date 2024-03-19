Трамп назвал условие, при котором не будет выводить США из НАТО

Один из главных претендентов на пост президента США Дональд Трамп заявил, что США будут оставаться в НАТО, если Европа заплатит свой взнос.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: В интервью своему приятелю, экс-главе партии Brexit Найджелу Фараджу для телеканала GB News, он подтвердил свою преданность Альянсу, но предостерег европейские страны от "злоупотребления" американской поддержкой.

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"НАТО должно относиться к США справедливо, потому что если бы не Соединенные Штаты, НАТО буквально не существовало бы", – сказал Трамп.

На прямой вопрос, придут ли США при его президентстве на помощь странам НАТО, если подвергнутся нападению, он ответил утвердительно.

"Да. Но вы знаете, Соединенные Штаты должны платить свою справедливую долю, а не справедливую долю всех остальных", – отметил Трамп.

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На вопрос Фараджа, будет ли Америка рядом с союзниками, если европейские страны "начнут играть честно", кандидат в президенты США от республиканцев также ответил утвердительно.

"Да. На 100 процентов", – заявил Трамп.

Недавно Трамп на предвыборном мероприятии рассказал, как угрожал союзникам "поощрить Россию" к агрессии против них, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность НАТО.

Его слова вызвали большой резонанс среди союзников по Альянсу.

Генсек НАТО попросил Трампа не подрывать систему сдерживания.

В этом году, кроме того, европейские члены Альянса совместно впервые будут тратить в среднем более 2% ВВП на оборону.

Подробно о том, как заявления Трампа изменили ситуацию в НАТО, смотрите в видеообъяснении "Европейской правды".