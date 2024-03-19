Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Трамп назвал условие, при котором не будет выводить США из НАТО

"Европейская правда", "Украинская правда"Вторник, 19 марта 2024, 19:47
Трамп назвал условие, при котором не будет выводить США из НАТО
Дональд Трамп. Фото: Getty Images

Один из главных претендентов на пост президента США Дональд Трамп заявил, что США будут оставаться в НАТО, если Европа заплатит свой взнос.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico

Детали: В интервью своему приятелю, экс-главе партии Brexit Найджелу Фараджу для телеканала GB News, он подтвердил свою преданность Альянсу, но предостерег европейские страны от "злоупотребления" американской поддержкой.

Реклама:

"НАТО должно относиться к США справедливо, потому что если бы не Соединенные Штаты, НАТО буквально не существовало бы", – сказал Трамп.

На прямой вопрос, придут ли США при его президентстве на помощь странам НАТО, если подвергнутся нападению, он ответил утвердительно.

"Да. Но вы знаете, Соединенные Штаты должны платить свою справедливую долю, а не справедливую долю всех остальных", – отметил Трамп.

ВИДЕО ДНЯ

На вопрос Фараджа, будет ли Америка рядом с союзниками, если европейские страны "начнут играть честно", кандидат в президенты США от республиканцев также ответил утвердительно.

"Да. На 100 процентов", – заявил Трамп.

Недавно Трамп на предвыборном мероприятии рассказал, как угрожал союзникам "поощрить Россию" к агрессии против них, чтобы заставить их увеличить взносы в коллективную безопасность НАТО.

Его слова вызвали большой резонанс среди союзников по Альянсу.

Генсек НАТО попросил Трампа не подрывать систему сдерживания.

В этом году, кроме того, европейские члены Альянса совместно впервые будут тратить в среднем более 2% ВВП на оборону.

Подробно о том, как заявления Трампа изменили ситуацию в НАТО, смотрите в видеообъяснении "Европейской правды".

Темы: ТрампНАТОСШАЕС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

футболСборная Украины вырвала волевую победу над Исландией и вышла на Евро-2024

фотоВ Будапеште прошел протест с требованием отставки Орбана после уведомлений о коррупции

Глава АМКУ Кириленко отреагировал на дело НАБУ и САП против него

Лукашенко обсудил возможное нападение на Сувальский коридор

Польша пропускает в ЕС подсанкционную древесину из Беларуси по фальшивым документам – расследование

Зеленский сообщил, что Данилова переводят на другое направление

Все новости...
Трамп
Трамп не исключает, что к смерти Навального причастен Путин
Трамп надеется, он не будет решать помогать Украине оружием или дать Путину оккупировать
CNN: Трамп на встрече с избирателями рассказал вымышленную историю и упомянул в ней Зеленского
Последние новости
23:37
футболСборная Украины вырвала волевую победу над Исландией и вышла на Евро-2024
23:23
Новости экономики 26 марта: транш от МВФ, Польша пропускает в ЕС подсанкционную древесину из Беларуси
23:12
Евросоюз выделил Rheinmetall более 130 млн евро для увеличения производства снарядов
22:47
фотоТелескоп "Хаббл" стал свидетелем рождения новой звезды
22:44
Венгрия не возобновит запрет на импорт украинского меда несмотря на протесты
22:40
фотоВ Будапеште прошел протест с требованием отставки Орбана после уведомлений о коррупции
22:20
Маск хочет увеличить спрос на автопилот в машинах Tesla
22:19
Миссия ООН за зиму зафиксировала казнь оккупантами 32 украинских военнопленных
22:18
фотоВ пирамиде нашли редкие изображения жизни знати древнего Египта
22:09
Минфин привлек более 12 миллиардов от размещения ОВГЗ
Все новости...
Реклама: