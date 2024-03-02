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Ночная атака "Шахедов" на Одессу: обвалилась часть многоэтажки

Алена ИвашкивСуббота, 2 марта 2024, 04:17
Ночная атака Шахедов на Одессу: обвалилась часть многоэтажки
фото с места обвала дома в Одессе, фото: Суспільне. Одесса

В ночь на субботу из-за атаки вражеских "Шахедов" в Одессе обвалилась часть многоэтажки: погибли два человека, семеро получили ранения. Под завалами еще могут быть люди, семеро жильцов дома не выходят на связь.

Источник: мэр Одессы Геннадий Труханов в Telegram

Прямая речь Труханова: "Очередная террористическая атака на мирно спящий город. Густонаселенный район. Здесь просто ужас. На месте работают спасатели, муниципальные и аварийные службы. Ведутся разборы завалов".

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Фото: Суспільне. Одесса
Фото: Суспільне. Одесса

Детали: Также повреждены инженерные сети и котельная, близлежащие дома отключены от отопления. 

Фото: Суспільне. Одесса
Фото: Суспільне. Одесса

По словам мэра города, погибший этой ночью - молодой человек. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Фото: Суспільне. Одесса
Фото: Суспільне. Одесса

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Дополнено в 5.15: Председатель Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что один подъезд разрушен до основания.

По состоянию на 5 утра известно об одном погибшем мужчине. Еще семь человек получили ранения, среди них один ребенок. Среди пострадавших беременная женщина, ее состояние средней степени тяжести, она находится в больнице.

Еще три человека с многочисленными ранениями также госпитализированы, среди них 26-летняя девушка в тяжелом состоянии, остальные двое - в состоянии средней тяжести.

Трем людям, среди них трехлетний ребенок, медицинская помощь была оказана на месте.

Поисково-спасательная операция продолжается. Под завалами могут находиться люди.

Дополнено в 7.08: По информации МВД, количество погибших в Одессе этой ночью возросло до двух, их тела достали из-под завалов спасатели ГСЧС.

Спасательная операция продолжается непрерывно, ведь под завалами могут быть люди. 

Сейчас есть данные, что на связь не выходят 7 жителей многоэтажки.

К поискам привлечены кинологи. Психологи полиции и ГСЧС, которые на месте оказывают психологическую помощь, за ней обратились уже более полусотни человек. 

Также оперативно развернуты пункты обогрева, ведь в результате обстрела без теплоснабжения остались десяток многоквартирных домов.

Предыстория: 

  • В ночь на субботу в Одессе из-за атаки россиян "Шахедами" погиб человек, ранены гражданские люди и повреждены жилые многоэтажные дома.

Темы: войнаОдессаШахед
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