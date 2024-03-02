Россияне потеряли еще один самолет и почти тысячу вояков
Суббота, 2 марта 2024, 08:33
Российские оккупанты в первый день весны потеряли еще один свой самолет, 960 человек и 5 средств ПВО.
Источник: Генштаб
Детали: По данным Воздушных сил, самолет сбили в пятницу около 9:00 на Восточном направлении. Су-34 пытался нанести удар по нашим позициям управляемыми авиабомбами.
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Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.03.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 415640 (+960) чел,
- танков - 6624 (+14) ед,
- боевых бронированных машин - 12611 (+29) ед,
- артиллерийских систем - 10153 (+47) ед,
- РСЗО - 1003 (+3) ед,
- средства ПВО - 696 (+5) ед,
- самолетов - 346 (+1) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7829 (+35),
- крылатые ракеты - 1915 (+3),
- корабли / катера - 25 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 13267 (+61) ед,
- специальная техника - 1617 (+6)
Данные уточняются.
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