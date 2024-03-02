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Россияне потеряли еще один самолет и почти тысячу вояков

Роман ПетренкоСуббота, 2 марта 2024, 08:33
Россияне потеряли еще один самолет и почти тысячу вояков
украинский воин, фото: генштаб

Российские оккупанты в первый день весны потеряли еще один свой самолет, 960 человек и 5 средств ПВО.

Источник: Генштаб

Детали: По данным Воздушных сил, самолет сбили в пятницу около 9:00 на Восточном направлении. Су-34 пытался нанести удар по нашим позициям управляемыми авиабомбами.

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Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.03.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 415640 (+960) чел,
  • танков - 6624 (+14) ед,
  • боевых бронированных машин - 12611 (+29) ед,
  • артиллерийских систем - 10153 (+47) ед,
  • РСЗО - 1003 (+3) ед,
  • средства ПВО - 696 (+5) ед,
  • самолетов - 346 (+1) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 7829 (+35),
  • крылатые ракеты - 1915 (+3),
  • корабли / катера - 25 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 13267 (+61) ед,
  • специальная техника - 1617 (+6)

Данные уточняются.

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Темы: потери в войне
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