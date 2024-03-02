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Сырский недоволен командирами некоторых бригад и заявил о кадровых изменениях

Роман ПетренкоСуббота, 2 марта 2024, 09:24
Сырский недоволен командирами некоторых бригад и заявил о кадровых изменениях
фото сырского с передовой

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о кадровых изменениях среди командиров бригад, действия которых несут угрозу жизни и здоровью подчиненных.

Источник: Сырский в Telegram

Прямая речь Сырского: "Продолжаю работать на Восточном фронте. В течение трех дней вполне стало понятно почему при одинаковых показателях укомплектования личным составом, вооружением и военной техникой одним бригадам удается сдерживать вражеские атаки и держать позиции, а другим - нет.

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Прежде всего это зависит от командира бригады, уровня его подготовки, опыта, способности принимать адекватные и взвешенные решения и понимания всей полноты ответственности за выполнение поставленных задач и за жизнь и здоровье своих подчиненных.

Безусловно, большое значение играет уровень подготовки и слаженности штаба бригады, через который командир осуществляет свои полномочия.

Поэтому, в отдельные бригады, где есть проблемы с подготовкой штаба, мной отправлены группы специалистов для передачи опыта и оказания помощи.

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По результатам заслушивания командиров бригад и их заместителей были приняты все необходимые решения по обеспечению резервами, боеприпасами, БПЛА и другим оборудованием. В отдельных случаях, когда командир не владеет обстановкой, а действия и команды напрямую создают угрозу жизни и здоровью подчиненных, я вынужден принимать кадровые решения".

Детали: Сырский также отметил действия военнослужащих 54 омбр, которые точным артиллерийским огнем в сочетании с грамотным минированием уничтожили две колонны бронетехники противника, а также стойкость и мужество бойцов 25 опдбр и 47 омбр в боях за Орловку и Бердичи, решительность и смелость воинов 79 одшбр во время отражения вражеских атак в районе Новомихайловки.

Главнокомандующий также заявил о позитиве после замены одной из бригад на переднем крае после двух лет непрерывных боев и перемещения в тыл для восстановления боеспособности.

Вероятно, речь идет о 110 отдельной механизированной бригаде имени генерал-хорунжего Марка Безручко, которая обороняла Авдеевку.

Темы: СырскийВооруженные силывойна
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