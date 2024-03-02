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Зеленский призвал к предоставлению систем ПВО после новой атаки РФ по Одессе

Роман ПетренкоСуббота, 2 марта 2024, 10:13
Зеленский призвал к предоставлению систем ПВО после новой атаки РФ по Одессе
фото: гсчс

Президент Владимир Зеленский призывает партнеров к предоставлению дополнительных систем ПВО и ракет к ним после атаки россиян по Одессе в ночь на 2 марта, в результате чего погибли по меньшей мере два человека.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь Зеленского: "Россия продолжает воевать с гражданскими людьми. Ночная атака "Шахедов": Харьков, Одесса, города Сумской области. Один из вражеских дронов попал в жилой дом в Одессе. Разрушены 18 квартир.

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Известно о двух погибших, еще восемь человек пострадали, среди которых ребенок. Мои соболезнования семьям и близким погибших.

Нам нужно больше ПВО от партнеров. Нужно усиливать украинский воздушный щит, чтобы добавить защиты нашим людям от российского террора. Больше систем ПВО, больше ракет для ПВО - это то, что сохраняет жизни".

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Напомним: В ночь на субботу в Одессе из-за атаки россиян "Шахедами" есть двое погибших, ранены гражданские люди и повреждены жилые многоэтажные дома.

Темы: ЗеленскийОдессаПВОоружие
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