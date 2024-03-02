Одесская ОВА: Под завалами могут находиться еще 11 человек, в том числе дети
Суббота, 2 марта 2024, 13:46
Под завалами дома в Одессе, разрушенного в результате российской атаки "Шахедами", могут находиться еще 11 человек, в том числе и дети.
Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер в эфире телемарафона
Прямая речь Кипера: "Спасательная операция не останавливается ни на секунду. По состоянию на сейчас 11 человек могут оставаться под завалами.
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Спасатели буквально по кирпичикам разбирают разрушенный российским дроном дом".
Детали: Кипер сообщил, что ребенку, тело которого вытащили из-под завалов, завтра должно было исполниться три года.
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