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Одесская ОВА: Под завалами могут находиться еще 11 человек, в том числе дети

Роман ПетренкоСуббота, 2 марта 2024, 13:46
Одесская ОВА: Под завалами могут находиться еще 11 человек, в том числе дети
фото: гсчс

Под завалами дома в Одессе, разрушенного в результате российской атаки "Шахедами", могут находиться еще 11 человек, в том числе и дети.

Источник: глава Одесской ОВА Олег Кипер в эфире телемарафона

Прямая речь Кипера: "Спасательная операция не останавливается ни на секунду. По состоянию на сейчас 11 человек могут оставаться под завалами.

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Спасатели буквально по кирпичикам разбирают разрушенный российским дроном дом".

Детали: Кипер сообщил, что ребенку, тело которого вытащили из-под завалов, завтра должно было исполниться три года.

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Темы: Одессадети
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