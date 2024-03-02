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В ГУР прокомментировали взрыв в Екатеринбурге: есть неравнодушные граждане

Катерина ТищенкоСуббота, 2 марта 2024, 17:03
В ГУР прокомментировали взрыв в Екатеринбурге: есть неравнодушные граждане
взрыв в Екатеринбурге, скриншот видео Mash

Представитель ГУР Андрей Юсов, комментируя информацию о взрыве на электроподстанции в Екатеринбурге, вспомнил о неравнодушных гражданах на территории РФ.

Источник: Юсов в эфире телемарафона

Прямая речь: "У них (России – ред.) продолжается деградация инфраструктуры. То, что взрывается в России – ответственность, в том числе, властей самой России.

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Но на этой территории действительно есть неравнодушные граждане, которые не могут мириться с путинской диктатурой и делают все возможное, чтобы собственную страну освободить как можно скорее единственным законным способом – вооруженной борьбы против кровавого путинского режима".

Что предшествовало: Ночью 2 марта на электроподстанции "Калининская" в российском Екатеринбурге, от которой питаются три оборонных предприятия, произошел взрыв.

Темы: ГУРРосcиявзрыв
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