В ГУР прокомментировали взрыв в Екатеринбурге: есть неравнодушные граждане
Представитель ГУР Андрей Юсов, комментируя информацию о взрыве на электроподстанции в Екатеринбурге, вспомнил о неравнодушных гражданах на территории РФ.
Источник: Юсов в эфире телемарафона
Прямая речь: "У них (России – ред.) продолжается деградация инфраструктуры. То, что взрывается в России – ответственность, в том числе, властей самой России.
Но на этой территории действительно есть неравнодушные граждане, которые не могут мириться с путинской диктатурой и делают все возможное, чтобы собственную страну освободить как можно скорее единственным законным способом – вооруженной борьбы против кровавого путинского режима".
Что предшествовало: Ночью 2 марта на электроподстанции "Калининская" в российском Екатеринбурге, от которой питаются три оборонных предприятия, произошел взрыв.