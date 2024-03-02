Зеленский: У Сырского карт-бланш на кадровые изменения, ожидаю конкретных предложений

Президент Владимир Зеленский ожидает в начале следующей недели конкретных предложений главнокомандующего ВСУ Александра Сырского относительно дальнейших изменений в армии и запланированных действий.

Источник: вечернее обращение президента

Прямая речь: "У главкома карт-бланш на кадровые изменения в армии, в штабах, любые.

Реклама:

Все украинские командиры должны знать фронт, чувствовать фронт, реальные потребности, должны реально быть с солдатами, сержантами, быть такими, как нужно, чтобы достичь украинских целей.

В начале недели, после возвращения генерал-полковника Сырского с фронта я ожидаю его с подробным докладом и конкретными предложениями относительно дальнейших изменений и наших действий".

Что предшествовало: В субботу главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о кадровых изменениях среди командиров бригад, действия которых несут угрозу жизни и здоровью подчиненных.