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Решение саммита ЕС по Украине и Молдове может осложниться из-за прогресса Боснии — СМИ

"Европейская правда", "Украинская правда"Среда, 20 марта 2024, 11:06
Решение саммита ЕС по Украине и Молдове может осложниться из-за прогресса Боснии — СМИ
Фото: Getty Images

Прогресс Боснии и Герцеговины на пути присоединения к Европейскому Союзу может осложнить решение лидеров ЕС на саммите на этой неделе по Украине и Молдове.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на издание Euractiv

Детали: Во время встречи лидеров ЕС в Брюсселе в четверг 21 марта ожидается, что Еврокомиссия представит письменный отчет по Боснии и Герцеговине и даст устные оценки по Украине и Молдове. По данным издания, сейчас представляется, что обсуждение этого вопроса на саммите может затянуться. 

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Пока не известно, как рекомендация Европейской комиссии начать переговоры с Боснией и Герцеговиной будет воспринята европейскими лидерами.

"Все еще существует определенная неопределенность, и эта часть текста все еще остается за скобками", – сказал дипломат ЕС, комментируя проект решения саммита.

Босния отстает от Украины и Молдовы на один шаг, ее начало переговоров о вступлении в ЕС обусловлено завершением ряда реформ. Европейская комиссия рекомендовала Боснии и Герцеговине начать переговоры о вступлении, а президент комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что страна сделала "впечатляющие шаги".

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Однако для некоторых наблюдателей этот шаг стал неожиданностью, поскольку в недавнем отчете по расширению ЕС отмечался ограниченный прогресс Боснии, особенно в сфере избирательных реформ.

В течение последней недели несколько дипломатов и должностных лиц ЕС выразили обеспокоенность по поводу отхода ЕС от подхода к расширению, основанного на "заслугах". "Европейская комиссия применила очень политический подход к отчету", – сказал один высокопоставленный чиновник ЕС.

"Если бы она была честной и сказала, что критерии не достигнуты, но мы должны двигаться вперед из-за необходимости, это было бы менее проблематично, чем рассказывать нам, что все радужно и все улучшилось", – сказал чиновник.

Некоторые страны, в частности Франция, Нидерланды и Дания, выразили предостережение относительно уровня прогресса Боснии.

"Если лидеры ЕС дадут зеленый свет, нам нужно будет обсудить, что имеет преимущество: процесс, основанный на заслугах, или геополитическая необходимость", – сказал изданию дипломат ЕС.

Для некоторых стран-членов ЕС, включая Австрию, Хорватию, Венгрию и Словению, прогресс по вступлению Украины и Молдовы должен идти бок о бок с прогрессом для стран Западных Балкан. В течение последних недель они лоббировали то, чтобы следующие шаги для Украины и Молдовы были привязаны к шагам Боснии и Герцеговины.

Большинство стран-членов ЕС, однако, настаивают на равном отношении ко всем трем странам.

"Мы обеспокоены тем, что вдруг мы снова начинаем связывать страны вместе, что является ошибкой, которую мы допустили в прошлом и которая рискует дискредитировать весь процесс", – сказал четвертый дипломат ЕС, имея в виду болгарское вето в отношении Северной Македонии, которое остановило и прогресс Албании.

Читайте объяснение "ЕП" о том, почему Западные Балканы могут превратиться в основную проблему на пути Украины в ЕС.



Темы: ЕСБоснияУкраинаМолдова
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