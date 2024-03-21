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Двухдневный саммит лидеров ЕС начинается в Брюсселе

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 21 марта 2024, 10:36
Двухдневный саммит лидеров ЕС начинается в Брюсселе
Фото: Getty Images

21 марта в Брюсселе начинается двухдневный саммит лидеров стран Европейского Союза, на котором будут обсуждать поставки оружия для Украины.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В пресс-службе рассказали, что на встрече 21-22 марта лидеры ЕС обсудят продолжение поддержки Украины, вопросы безопасности и обороны, а также ситуацию на Ближнем Востоке, вопросы расширения, международные отношения, миграцию и сельское хозяйство.

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В плане безопасности и обороны будут говорить, в частности, об увеличении готовности Европы к обороне, о способах усилить технологическую и промышленную базу для оборонной отрасли в ЕС, шаги для повышения устойчивости и конкурентности европейского ОПК.

На основе презентации Еврокомиссии лидеры должны обсудить Стратегию европейской оборонной промышленности и Программу европейской оборонной промышленности.

В части расширения будут говорить о прогрессе Украины, Молдовы, Боснии и Герцеговины – все три страны уже имеют кандидатский статус и ожидают открытия переговоров.

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По данным СМИ, лидеры ЕС на этой встрече вряд ли примут решение об использовании миллиардов евро доходов от замороженных российских финансовых активов на закупку оружия для Украины.

Соответствующее предложение уже внесла Еврокомиссия. Предложение заключается в использовании прибыли от активов, хранящихся в Европе, а не самих активов. Это может приносить около 3 млрд евро ежегодно.



Темы: ЕС
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