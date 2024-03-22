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В США инициируют отставку спикера Джонсона: предлагает трампистка - СМИ

Андрей Синявский, "Украинская правда"Пятница, 22 марта 2024, 19:40
В США инициируют отставку спикера Джонсона: предлагает трампистка - СМИ
Майк Джонсон. фото: Getty Images

Член Палаты представителей США, соратница Трампа Марджори Тейлор инициировала отставку спикера-однопартийца Майка Джонсона, из-за которого задерживается американская помощь для Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Hill

Детали: По словам информированного источника, Грин подала ходатайство об отставке с должности спикера – тот самый процедурный шаг, который привел к отставке бывшего спикера от республиканцев Кевина Маккарти в октябре 2023 года.

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Этому предшествовало голосование Палатой представителей за пакет законопроектов о расходах, чтобы предотвратить приостановку работы правительства США.

В эфире подкаста Стива Бэннона в пятницу утром Грин обвинила Джонсона в том, что он слишком много отдал президенту Джо Байдену и демократам во время переговоров о финансировании правительства.

Неясно, найдется ли достаточно голосов, чтобы отстранить спикера. Как отмечает The Hill, это связано с тем, что ряд демократов, которые единогласно проголосовали за отставку Маккарти в октябре, заявляют, что поддержат Джонсона, если он продолжит заключать двухпартийные соглашения с Байденом по таким вопросам, как финансирование правительства и помощь Украине.

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Джонсон отказался рассматривать одобренный Сенатом пакет поддержки Украины, но пообещал работать над версией законопроекта для Палаты представителей, когда Конгресс вернется в Вашингтон в середине следующего месяца после каникул.

Перед этим спикер Палаты представителей США республиканец Майк Джонсон заявил, что законопроект о дополнительном финансировании Украины рассмотрят, как только будет решен вопрос с финансированием федерального правительства.

На днях спикер Палаты представителей США Майк Джонсон фактически согласился разблокировать решение о помощи Украине, но с существенными изменениями – чтобы это был проект от Палаты представителей и помощь в виде кредита или ленд-лиза.

Также он допустил, что помощь Украине и Израилю все же разделят на отдельные проекты. Любой новый проект должен будет получить достаточно голосов и в Палате представителей, и в Сенате.

Темы: СШАотставка
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