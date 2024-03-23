Генштаб: На фронте 64 боестолкновения, почти половина – на одном направлении

В субботу на фронте зафиксировано 64 боестолкновения, больше всего враг атаковал на Новопавловском направлении, здесь россияне 27 раз пытались прорвать оборону украинских войск.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток зафиксировано 64 боевых столкновений. В общем враг нанес 6 ракетных и 70 авиационных ударов, совершил 72 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Середина-Буда и Ворожба Сумской области; Землянки, Потихоновое, Бологовка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Гута-Студенецкая, Блешня, Карповичи Черниговской области; Белополье, Кондратовка, Запселье Сумской области; Казачья Лопань, Волчанск, Красное, Нескучное Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиаудар в районе населенного пункта Кисловка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Голубовка, Двуречная, Синьковка Харьковской области.

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На Лиманском направлении украинскими воинами отражено 6 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, Ямполовка, Раздоловка, Веселое Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону украинских войск. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Макеевка, Невское Луганской области и Торское, Серебрянка Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинскими воинами отражено 11 атак врага в районах населенных пунктов Клещеевка, Богдановка, Ивановское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Часов Яр, Дачное и Дружба Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось около 10 населенных пунктов, в частности Богдановка, Часов Яр, Клищеевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отражено 9 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Тоненькое, Первомайское Донецкой области. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Уманское и Семеновка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Семеновка, Первомайское и Невельское Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Константиновка и Урожайное, где враг, при поддержке авиации, 27 раз пытался прорвать оборону украинских войск. Также противник нанес авиационные удары в районе населенного пункта Угледар Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались около 15 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка Донецкой области.

На Ореховском направлении враг 3 раза, при поддержке авиации, атаковал позиции украинских защитников в районе населенного пункта Роботино Запорожской области. Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Старомайорское Донецкой области; Малиновка и Степное Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Полтавка, Малиновка, Чаривне, Белогорье, Новоданиловка, Пятихатки Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток враг совершил 1 безуспешную атаку позиций украинских войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Нанес авиаудар в районе населенного пункта Токаревка Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности: Бургунка, Тягинка, Кизомыс, Станислав Херсонской области и город Херсон.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 1 району сосредоточения личного состава, 4 пунктам управления, 1 средству противовоздушной обороны, 1 артиллерийскому средству и 1 станции РЛС противника.