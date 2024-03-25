Послы ЕС снова попытаются утвердить соглашение по либерализации торговли с Украиной

В понедельник послы 27 стран ЕС снова попытаются утвердить соглашение, которое продлит действие либерализованной торговли с Украиной, как ожидается, с новыми ограничениями. В прошлую среду послы не смогли этого сделать.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на брюссельскую корреспондентку польской радиостанции RMF FM

Детали: Сообщается, что соглашение не было утверждено, поскольку Польша и Франция хотят больших ограничений на импорт украинской сельхозпродукции.

Реклама:

Бельгия, которая председательствует в Совете Евросоюза, не видит смысла вносить изменения в договоренность. Она считает, что Польша уже получила заверения на саммите ЕС о продлении соглашения о беспошлинной торговле с Украиной в последний раз.

Ожидается, что в следующем году произойдет возвращение к соглашению об ассоциации на основе взаимности и обязательства Украины придерживаться норм и стандартов ЕС. Германия также не желает пересматривать соглашение.

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил на пресс-конференции в пятницу, что ожидает изменений в тексте. Париж хочет, чтобы для расчета квот на украинский импорт использовали базовый период до 2021 года, когда украинский импорт был на низком уровне.

ВИДЕО ДНЯ

Макрон также говорил о необходимости добавить пшеницу в перечень квотируемых продуктов. "Это то, что позволило бы устранить многие существующие трудности не только в Польше, но и во многих европейских странах, и у нас во Франции", – заявил в пятницу французский президент.

Источники радиостанции в ЕС ожидают, что Польша и Франция будут выступать единым фронтом, который могут поддержать другие страны-соседки Украины.

Переговоры становятся все более напряженными, поскольку соглашение должен одобрить Европарламент на пленарной сессии еще в апреле. Эта сессия является последней перед выборами в Европарламент.

Соглашение должно вступить в силу самое позднее 5 июня и будет действовать еще год.

Что предшествовало:

Предварительный компромисс, достигнутый между участниками переговоров от Совета ЕС, Европарламента и Еврокомиссии, предусматривает базовый период 2022-2023 годов для расчета лимитов на украинский импорт.

В конце января Еврокомиссия официально предложила еще на год продлить приостановление импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС, одновременно включив туда предохранители для агропродукции, чего требовали несколько стран Евросоюза. Но это предложение не удовлетворило фермеров в странах ЕС, граничащих с Украиной, которые начали акции протеста – в частности в Польше.

Читайте также: Торговля с компромиссом: на каких условиях Украина сохранит свободный доступ к рынку ЕС