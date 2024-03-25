Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Послы ЕС снова попытаются утвердить соглашение по либерализации торговли с Украиной

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 25 марта 2024, 09:10
Послы ЕС снова попытаются утвердить соглашение по либерализации торговли с Украиной
Фото: Getty Images

В понедельник послы 27 стран ЕС снова попытаются утвердить соглашение, которое продлит действие либерализованной торговли с Украиной, как ожидается, с новыми ограничениями. В прошлую среду послы не смогли этого сделать.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на брюссельскую корреспондентку польской радиостанции RMF FM

Детали: Сообщается, что соглашение не было утверждено, поскольку Польша и Франция хотят больших ограничений на импорт украинской сельхозпродукции.

Реклама:

Бельгия, которая председательствует в Совете Евросоюза, не видит смысла вносить изменения в договоренность. Она считает, что Польша уже получила заверения на саммите ЕС о продлении соглашения о беспошлинной торговле с Украиной в последний раз. 

Ожидается, что в следующем году произойдет возвращение к соглашению об ассоциации на основе взаимности и обязательства Украины придерживаться норм и стандартов ЕС. Германия также не желает пересматривать соглашение.

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил на пресс-конференции в пятницу, что ожидает изменений в тексте. Париж хочет, чтобы для расчета квот на украинский импорт использовали базовый период до 2021 года, когда украинский импорт был на низком уровне. 

ВИДЕО ДНЯ

Макрон также говорил о необходимости добавить пшеницу в перечень квотируемых продуктов. "Это то, что позволило бы устранить многие существующие трудности не только в Польше, но и во многих европейских странах, и у нас во Франции", – заявил в пятницу французский президент.

Источники радиостанции в ЕС ожидают, что Польша и Франция будут выступать единым фронтом, который могут поддержать другие страны-соседки Украины. 

Переговоры становятся все более напряженными, поскольку соглашение должен одобрить Европарламент на пленарной сессии еще в апреле. Эта сессия является последней перед выборами в Европарламент. 

Соглашение должно вступить в силу самое позднее 5 июня и будет действовать еще год.

Что предшествовало:

  • Предварительный компромисс, достигнутый между участниками переговоров от Совета ЕС, Европарламента и Еврокомиссии, предусматривает базовый период 2022-2023 годов для расчета лимитов на украинский импорт.
  • В конце января Еврокомиссия официально предложила еще на год продлить приостановление импортных квот и пошлин для украинского экспорта в ЕС, одновременно включив туда предохранители для агропродукции, чего требовали несколько стран Евросоюза. Но это предложение не удовлетворило фермеров в странах ЕС, граничащих с Украиной, которые начали акции протеста – в частности в Польше.

Читайте также: Торговля с компромиссом: на каких условиях Украина сохранит свободный доступ к рынку ЕС

Темы: ЕСУкраинаторговля
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ Белой Церкви произошел взрыв в 5-этажке: есть погибшая, разрушено перекрытие

Возле Днепра сбили российскую Х-59

Украина перейдет на летнее время в ночь на 31 марта

Средств на передачу чешских снарядов Украине все еще не хватает - минобороны Эстонии

Зеленский уволил Шефира и нескольких своих советников

ISW: РПЦ МП предложила Кремлю ультранационалистическую идеологию

Все новости...

Читайте УП В Google News

ЕС
Боррель пообещал привлечение к ответственности виновных в масштабном ударе РФ по Украине
Еврокомиссия показала повышенные тарифы на импорт зерновых из РФ и Беларуси
ЕС может выделить Украине первый миллиард от росактивов 1 июля – фон дер Ляйен
Последние новости
17:37
футбол"Черноморец" разгромил "Полесье" в Житомире. Хет-трик на счету Авагимяна
17:32
Meta не может задержать пересмотр условий конфиденциальности
17:14
Болгария и Румыния присоединяются к Шенгенской зоне, пока частично
17:02
Кадровые изменения в Офисе президента: почему Зеленский уволил Смирнова, Днипрова та Шефира
17:01
Во Львове на систему е-билетов была осуществлена хакерская атака – горсовет
16:52
фото, видеоВ Белой Церкви произошел взрыв в 5-этажке: есть погибшая, разрушено перекрытие
16:37
Британская разведка оценила прогресс РФ в последние недели и ее способность поглощать потери
16:29
Кличко задекларировал миллион гривен дохода и зарегистрирован в квартире брата
16:28
Американка, которая самостоятельно сделала аборт, требует 1 млн долларов возмещения за 2 дня в тюрьме
16:01
Середу признали лучшим спортсменом 2023 года по версии European Aquatics
Все новости...
Реклама: