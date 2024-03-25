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Президент Литвы: Лидеры ЕС все больше выступают за поражение России в Украине

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникПонедельник, 25 марта 2024, 23:25
Президент Литвы: Лидеры ЕС все больше выступают за поражение России в Украине
Литовский президент Гитанас Науседа. Фото - Andrey Rudakov/Bloomberg via Getty Images

Литовский президент Гитанас Науседа утверждает, что на уровне лидеров Европейского Союза понимание того, что Россия должна потерпеть поражение в Украине расширяется, потому что иначе "будет продолжение этой трагической истории".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на интервью Науседы Politico

Детали: Комментируя результаты последнего саммита ЕС, состоявшегося на прошлой неделе, Науседа сказал: "Я думаю, что понимание того, что мы должны победить Россию, расширяется, потому что иначе будет продолжение этой трагической истории".

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"По крайней мере я не вижу лидеров, которые хотели бы позвонить (руководителю России Владимиру. – Ред.) Путину, чтобы обсудить проблемы в Украине. У нас нет ни одного лидера, который все еще доверяет Путину. Кроме двух", – добавил он, имея в виду премьеров Венгрии и Словакии.

Президент Литвы также выразил надежду, что ему и другим лидерам удастся изменить мнение тех членов ЕС, которые сейчас скептически оценивают российскую угрозу и необходимость достичь поражения РФ в войне.

"Если (Россия. – Ред.) прорвет первую линию обороны (в Украине. – Ред), они войдут и пойдут за нами, и будет вторая линия обороны",- пояснил он.

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Науседа подчеркнул, что Москва "угрожает и бросает вызов всем демократическим системам в Европе. Всем включительно: Германии, Франции, Испании и даже Португалии, которая находится достаточно далеко от линии фронта".

Ранее литовский президент выразил пожелание, чтобы в четырнадцатый пакет санкций ЕС против России были включены госкорпорация "Росатом", а также алюминий и больше российских банков.

Напомним также, что саммит лидер ЕС на прошлой неделе договорился, что Евросоюз продолжит работу над планом использования доходов от замороженных активов российского центробанка, в том числе для вооружения Украины.

Темы: ЛитваЕС
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