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СМИ: Макрон едет в Бразилию в поисках сдвигов по Украине

Андрей Синявский, Татьяна ОлейникВторник, 26 марта 2024, 18:06
СМИ: Макрон едет в Бразилию в поисках сдвигов по Украине
Эмманюэль Макрон. Фото - Getty Images

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник начинает трехдневный визит в Бразилию, где главным вопросом его повестки дня будет попытка убедить своего бразильского коллегу Лулу да Силву занять позицию по войне РФ против Украины.

Источник: об этом Bloomberg на условиях анонимности сообщили французские чиновники, "Европейская правда"

Детали: По словам чиновников, французский лидер делает ставку на то, что его разногласия с Лулой по вторжению РФ в Украину можно уменьшить, хотя Бразилия и считает, что обе стороны разделяют вину за войну.

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Лула неоднократно отвергал идею о предоставлении оружия Украине, утверждая, что стратегия США и ЕС подрывает перспективу прекращения войны путем переговоров.

Позиция Бразилии в значительной степени находит отклик на так называемом Глобальном Юге, к которому относят незападные страны с развивающейся экономикой.

Как утверждают французские чиновники, Макрон рассматривает Бразилию как ключевого игрока среди этой группы стран, особенно учитывая то, что она на ротационной основе председательствует в G20, в которую входят большинство крупнейших экономик мира.

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Лула, со своей стороны, хочет, чтобы Макрон прекратил свою оппозицию к соглашению о свободной торговле ЕС со странами южноамериканского союза МЕРКОСУР, которое находится в подвешенном состоянии с момента достижения политического соглашения в 2019 году.

В материале говорится, что визит Макрона также является попыткой успокоить французских фермеров, которые протестуют против дешевого импорта в частности из Южной Америки.

Несмотря на споры вокруг высказываний о возможной отправке западных войск в Украину, Макрон отказался отступить, настаивая на том, что его заявления были хорошо продуманы, но также подчеркнув, что Франция не будет следовать "логике эскалации" в отношениях с Москвой.

Впоследствии, комментируя затронутую им идею, Макрон отметил, что в случае воплощения такого сценария французские силы не будут идти в наступление против РФ.

Темы: МакронФранцияБразилияпомощь Украине
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