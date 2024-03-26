Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Евросоюз выделил Rheinmetall более 130 млн евро для увеличения производства снарядов

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 26 марта 2024, 23:12
Евросоюз выделил Rheinmetall более 130 млн евро для увеличения производства снарядов
Getty Images

Немецкое оружейное предприятие Rheinmetall объявило, что получит более 130 миллионов евро от Европейского Союза на увеличение производства боеприпасов.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Rheinmetall 26 марта

Детали: Финансирование Rheinmetall получит в рамках Акта по поддержке производства боеприпасов (ASAP), принятого ЕС в прошлом году для наращивания европейского оборонного производства, в частности снарядов калибра 155 мм и ракет.

Реклама:

Немецкий концерн направит инвестиции на шесть проектов своих дочерних компаний в Европе, а именно в Германии, Венгрии, Румынии и Испании, говорится в пресс-релизе. Подписание первых соглашений ожидается в мае 2024 года.

Rheinmetall отметил, что имеет целью производить до 1,1 миллиона артиллерийских снарядов в год до 2027-го. Кроме того, с 2026 года концерн планирует ежегодно производить до 1,5 миллиона модулей ракетного топлива и 3000 тонн взрывчатых веществ RDX.

В феврале в Германии началось строительство нового завода Rheinmetall, который увеличит возможности ФРГ по производству артиллерийских снарядов.

ВИДЕО ДНЯ

Концерн, как известно, также планирует открыть по меньшей мере четыре завода в Украине.

Темы: ЕСоружиеГермания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоВ Белой Церкви произошел взрыв в 5-этажке: есть погибшая, разрушено перекрытие

Возле Днепра сбили российскую Х-59

Украина перейдет на летнее время в ночь на 31 марта

Средств на передачу чешских снарядов Украине все еще не хватает - минобороны Эстонии

Зеленский уволил Шефира и нескольких своих советников

ISW: РПЦ МП предложила Кремлю ультранационалистическую идеологию

Все новости...

Читайте УП В Google News

ЕС
Испанский министр говорит, что ни Евросоюз, ни НАТО не готовятся ни к какой войне
Президент Литвы: Лидеры ЕС все больше выступают за поражение России в Украине
ЕС призвал к выполнению резолюции ООН о прекращении огня в Газе
Последние новости
17:37
футбол"Черноморец" разгромил "Полесье" в Житомире. Хет-трик на счету Авагимяна
17:32
Meta не может задержать пересмотр условий конфиденциальности
17:14
Болгария и Румыния присоединяются к Шенгенской зоне, пока частично
17:02
Кадровые изменения в Офисе президента: почему Зеленский уволил Смирнова, Днипрова та Шефира
17:01
Во Львове на систему е-билетов была осуществлена хакерская атака – горсовет
16:52
фото, видеоВ Белой Церкви произошел взрыв в 5-этажке: есть погибшая, разрушено перекрытие
16:37
Британская разведка оценила прогресс РФ в последние недели и ее способность поглощать потери
16:29
Кличко задекларировал миллион гривен дохода и зарегистрирован в квартире брата
16:28
Американка, которая самостоятельно сделала аборт, требует 1 млн долларов возмещения за 2 дня в тюрьме
16:01
Середу признали лучшим спортсменом 2023 года по версии European Aquatics
Все новости...
Реклама: