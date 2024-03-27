В Польше из-за проверки контрразведки отзывают генерала, отвечавшего за подготовку ВСУ

Ярослав Громадзинский. фото из его Faceboo

На фоне проверки Службы военной контрразведки Министерство обороны Польши объявило об увольнении генерал-лейтенанта Ярослава Громадзинского, который, в частности, участвовал в Международной группе поддержки Украины.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение польского Минобороны

Детали: Генерал-лейтенанта Громадзинского решили отозвать с должности командира Европейского корпуса (Eurocorps) - группы сил быстрого реагирования, которые базируются в Страсбурге и могут использоваться в операциях под эгидой ЕС, НАТО и ООН.

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В сообщении польского оборонного ведомства отмечается, что основанием для отзыва Громадзинского стало начало проверки военной контрразведки в связи с "получением новой информации об офицере".

Хотя Минобороны РП не приводит подробностей, там указывают, что речь идет о "расследовании относительно допуска к государственной тайне" польского генерал-лейтенанта.

"На должность, которую занимал генерал-лейтенант Ярослав Громадзинский, будет немедленно назначен другой офицер", – сообщил представитель Министерства обороны Польши Януш Сеймей.

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Громадзинский возглавил Еврокорпус в июне 2023 года, до этого был советником-координатором начальника Генерального штаба Войска Польского и первым командиром 18-й механизированной дивизии, которая формируется с 2018-го.

В последние месяцы генерал Громадзинский также служил в Международной группе поддержки Украины в немецком Висбадене и вместе с американскими офицерами отвечал за подготовку украинских солдат.

Напомним: В 2023 году в Польше завершили расследование в отношении шпионской сети, которая действовала по заказу российской разведки – в суд передали обвинительный акт против 16 человек.