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Оккупанты снова перекрывали Крымский мост

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 3 марта 2024, 02:50
Оккупанты снова перекрывали Крымский мост
Фото: Getty Images

Ночью 3 марта захватчики в очередной раз перекрыли Крымский мост.

Источник: "Крымский мост: оперативная информация" в Telegram, так называемый "советник главы Крыма" Олег Крючков в Telegram

Дословно: "Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто".

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Детали: Тех, кто находится на мосту и в зоне досмотра, традиционно призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Крючков сообщил, что "временно ограничено движение по трассе "Таврида" в керченском направлении". Это, в частности, касается участка в районе Феодосии.

Обновлено: В 5:40 паблик "Крымский мост: оперативная информация" сообщил о возобновлении движения траспорта по Крымскому мосту.

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Напомним: Во временно оккупированной Феодосии в ночь на 3 марта прогремели взрывы.

Темы: КрымоккупацияКерченский мост
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