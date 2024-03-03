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Минобороны РФ заявило, что оккупированный Крым атаковали 38 украинских БпЛА

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 3 марта 2024, 04:52
Минобороны РФ заявило, что оккупированный Крым атаковали 38 украинских БпЛА
УКРАИНСКИЙ ДРОН-КАМИКАДЗЕ "ГРОМ", ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО АРМИЯИНФОРМ

Минобороны России заявило, что ночью 3 марта над временно оккупированным Крымом было уничтожено 38 якобы украинских беспилотников.

Источник: МО РФ

Дословно: "Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением 38 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".

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Детали: В российском ведомстве добавили, что ПВО РФ якобы "уничтожила все украинские беспилотные летательные аппараты над территорией Республики Крым".

Что предшествовало: Сообщалось, что во временно оккупированной Феодосии в ночь на 3 марта прогремели взрывы.

Темы: Крымоккупациябеспилотникивойна
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