Одесса: под завалами нашли еще одну женщину с младенцем
Воскресенье, 3 марта 2024, 09:39
Утром 3 марта, более чем через сутки после российской атаки беспилотниками по Одессе, спасатели из-под завалов многоэтажки достают еще два тела – женщину и младенца, количество погибших возросло до десяти.
Источник: ГСЧС, Одесская ОВА
Дословно: "На месте российского удара по многоэтажке под завалами обнаружено тело девятого погибшего человека".
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Детали: Спасатели проводят работы по деблокации.
Обновлено: В ОВА уточнили, что девятой жертвой была женщина.
Возле нее нашли тело младенца - ребенку не было и года.
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Позже ГСЧС добавила, что мама пыталась закрыть собой своего 8-месячного ребенка - их нашли в объятиях.