Одесса: под завалами нашли еще одну женщину с младенцем

Утром 3 марта, более чем через сутки после российской атаки беспилотниками по Одессе, спасатели из-под завалов многоэтажки достают еще два тела – женщину и младенца, количество погибших возросло до десяти.

Источник: ГСЧС, Одесская ОВА

Дословно: "На месте российского удара по многоэтажке под завалами обнаружено тело девятого погибшего человека".

Реклама:

Детали: Спасатели проводят работы по деблокации.

Обновлено: В ОВА уточнили, что девятой жертвой была женщина.

Возле нее нашли тело младенца - ребенку не было и года.

ВИДЕО ДНЯ

Позже ГСЧС добавила, что мама пыталась закрыть собой своего 8-месячного ребенка - их нашли в объятиях.