Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Одесса: под завалами нашли еще одну женщину с младенцем

Роман ПетренкоВоскресенье, 3 марта 2024, 09:39
Одесса: под завалами нашли еще одну женщину с младенцем
фото: гсчс

Утром 3 марта, более чем через сутки после российской атаки беспилотниками по Одессе, спасатели из-под завалов многоэтажки достают еще два тела – женщину и младенца, количество погибших возросло до десяти.

Источник: ГСЧСОдесская ОВА

Дословно: "На месте российского удара по многоэтажке под завалами обнаружено тело девятого погибшего человека".

Реклама:

Детали: Спасатели проводят работы по деблокации.

Обновлено: В ОВА уточнили, что девятой жертвой была женщина.

Возле нее нашли тело младенца - ребенку не было и года.

ВИДЕО ДНЯ

Позже ГСЧС добавила, что мама пыталась закрыть собой своего 8-месячного ребенка - их нашли в объятиях.

Темы: Одесса
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Макрон - лидерам партий Франции: В поддержке Украины нет красных линий

Россия нанесла авиационно-ракетный удар по Сумах

Столичная бьюти-блогер в ТикТоке называла агрессию РФ гибридной войной: получила подозрение

МИД России вызвал посла США и пригрозил выдворением американских дипломатов

В Киеве открывают станцию метро "Днепр"

Разведка Британии: РФ не в состоянии провести наступление на Часов Яр, который хочет захватить

Все новости...
В Феодосии прогремели взрывы – соцсети
Минобороны РФ заявило, что оккупированный Крым атаковали 38 украинских БпЛА
Мужчина погиб от российского артснаряда в Запорожской области
Россияне запустили авиабомбы по двум областям
Последние новости
17:30
2023 год стал самым смертоносным для мигрантов за последние 10 лет – ООН
17:25
Каждый пятый пенсионер в Украине имеет право на льготную пенсию
17:19
Удар по Одессе: в ОП не исключают, что РФ могла целиться по Зеленскому и премьеру Греции
17:18
Макрон - лидерам партий Франции: В поддержке Украины нет красных линий
17:15
За 3 тысячи долларов обещал доставить в Молдову: ГБР задержало пограничника
17:11
фотоМинобороны показало новые укрепления на Запорожском направлении и на Сумщине
17:09
В Ирландии хотят исключить из конституции положения о "роле женщины в семье"
16:43
Гуменюк рассказала об укреплениях на Херсонщине, и могут ли россияне вернуться на правый берег
16:33
Объем внешней торговли Китая восстанавливается, в частности, благодаря экспорту в РФ
16:12
Швеция через несколько часов станет полноправным членом НАТО
Все новости...
Реклама: