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Атака на многоэтажку в Одессе: под завалами нашли тела еще двух детей

Катерина ТищенкоВоскресенье, 3 марта 2024, 19:24
Атака на многоэтажку в Одессе: под завалами нашли тела еще двух детей
пострадавший дом в Одессе, фото ГСЧС

Под завалами многоэтажки в Одессе, куда в ночь на субботу попал "Шахед", нашли тела 10-летнего мальчика и его 8-летней сестры, таким образом количество жертв возросло до 12.

Источник: председатель Одесской ОГА Олег Кипер в Telegram

Прямая речь: "Только что под завалами спасатели нашли погибшего в результате российской атаки мальчика. Сергею было 10 лет".

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Обновлено: Позже Кипер добавил, что обнаружили также тело 8-летней Златы - сестры Сергея.

"Еще один погибший ребенок - девочка Злата. Ей было 8 лет. Спасатели сейчас деблокируют их с братиком Сергеем тела", - написал он.

Ранее спасатели уже нашли тела матери этих детей и ее мужа, а также 7-месячной дочери супругов.

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Что предшествовало: Утром 3 марта, более чем через сутки после российской атаки беспилотниками по Одессе, спасатели достали из-под завалов многоэтажки тела женщины и младенца, количество погибших возросло до десяти.

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Темы: Одессабеспилотники
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