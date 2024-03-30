Генштаб: россияне более 30 раз атаковали на Новопавловском направлении и 16 – на Авдеевском

В субботу на Новопавловском направлении россияне более 30 раз пытались прорвать оборону украинских войск, на Авдеевском направлении защитники отбили 16 вражеских атак.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: В течение суток зафиксировано 79 боевых столкновений. В общем враг нанес 13 ракетных и 56 авиационных ударов, совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Нескучное Сумской области; Круглое Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Блешня, Гремяч Черниговской области; Кучеровка, Сосновка, Марчихина Буда Сумской области; Кудиевка, Стрелечья, Плетеневка Харьковской области.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Григорьевка, Синьковка, Петропавловка Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов, в частности Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Песчаное Харьковской области.

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На Лиманском направлении украинскими воинами отражено 5 атак противника в районах населенных пунктов Терны Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону украинских войск. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Ямполовка, Раздоловка Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Белогоровка Луганской области; Выемка, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении украинскими воинами отражено 4 атаки в районах населенных пунктов Часов Яр, Ивановское, Клищеевка Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в частности Богдановка, Часов Яр, Клищеевка, Дылиевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении защитниками отражено 16 атак в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Первомайское, Невельское Донецкой области, где враг пытался выбить украинские подразделения из занимаемых рубежей. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Новобахмутовка, Семеновка, Уманское, Нетайлово Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Победа, Новомихайловка и восточнее Водяного Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, более 30 раз пытался прорвать оборону украинских войск. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Александрополь Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Константиновка, Угледар Донецкой области.

На Ореховском направлении враг, при поддержке авиации, совершил 5 атак на позиции украинских защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботино Запорожской области. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Малиновка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Полтавка, Красное, Новоданиловка, Малые Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении в течение суток врагом осуществлена 1 атака позиций украинских войск на левом берегу Днепра. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Золотая Балка, Барыслав, Михайловка Херсонской области и город Херсон; Солончаки Николаевской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 3 зенитно-ракетных комплексах и 11 районах сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 4 радиолокационным станциям, 1 пункту управления, 1 району сосредоточения личного состава, 2 средствам противовоздушной обороны и 1 артиллерийскому средству врага.