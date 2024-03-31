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В Австрии задержали экс-разведчика по подозрению в шпионаже для РФ

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоВоскресенье, 31 марта 2024, 15:42
В Австрии задержали экс-разведчика по подозрению в шпионаже для РФ
фото: тасс

В Австрии задержали бывшего сотрудника уже расформированного Федерального ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом (BVT) по подозрению в шпионаже.

Источник: Der Standard, "Европейская правда"

Детали: В австрийской прокуратуре отметили, что задержанный Эгисто Отт сразу находится под стражей в следственном изоляторе.

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Венская прокуратура расследует дело Отта с 2017 года по обвинению в злоупотреблении служебным положением, ведении тайной разведки в ущерб Австрии и нарушении государственной тайны.

Аресту предшествовала недавняя информация, что Отт передавал российским шпионам содержимое мобильных телефонов высокопоставленных чиновников.

Его бывший зять, который, как полагают, способствовал этому преступлению, также был арестован.

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По местам жительства обоих задержанных были проведены обыски.

Совсем недавно Отт попал в заголовки газет в связи с фигурой бывшего члена правления немецкой компании Wirecard Яна Марсалека.

Как утверждалось, Отт помогал Марсалеку в создании шпионской ячейки для России в рамках BVT. Он вместе с бывшим руководителем отдела BVT Мартином Вайсом собирали информацию для Марсалека и России, опираясь на свою предыдущую деятельность. Собранная информация касалась журналистов, проживающих в Европе, и казахстанского оппозиционного политика.

Недавно СМИ сообщили,  что депутат Бундестага от "Альтернативы для Германии" и кандидат от этой партии на выборах в Европарламент Петр Бистрон получал деньги от пророссийской сети влияния, разоблаченной спецслужбами Европы.

Темы: АвстрияРосcияшпионаж
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