4 марта на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что территории на обоих берегах Днепра - неотъемлемая часть России, а также вспомнил о книге второго президента Украины Леонида Кучмы "Украина - не Россия".

Источник: РИА Новости

Прямая речь: "Всем нашим противникам необходимо твердо и навсегда понять простую истину: территории на обоих берегах Днепра - неотъемлемая часть российских стратегических исторических границ.

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Когда-то один из бывших руководителей Украины сказал, что Украина - это не Россия. Эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина - это, безусловно, Россия"







Скриншот, РИА Новости

Детали: Медведев называет Украину "Малороссией" и "государством, которое не состоялось", а ее граждан "рабами Европы", "глухонемой прислугой" и "расходным материалом".

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Также он верит, что украинцы и русские имеют общую историю, язык, веру и "представления о повседневной жизни" и поэтому должны быть в составе одного государства.

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Предыстория:

В сентябре 2003 года вышла книга тогда действующего президента Леонида Кучмы "Украина - не Россия".



