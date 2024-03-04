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Медведев заявил, что Украина это Россия

"Украинская правда"Понедельник, 4 марта 2024, 12:38
Медведев заявил, что Украина это Россия
Скриншот, РИА Новости

4 марта на федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что территории на обоих берегах Днепра - неотъемлемая часть России, а также вспомнил о книге второго президента Украины Леонида Кучмы "Украина - не Россия".

Источник: РИА Новости

Прямая речь: "Всем нашим противникам необходимо твердо и навсегда понять простую истину: территории на обоих берегах Днепра - неотъемлемая часть российских стратегических исторических границ.

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Когда-то один из бывших руководителей Украины сказал, что Украина - это не Россия. Эта концепция должна исчезнуть навсегда. Украина - это, безусловно, Россия"



 
Скриншот, РИА Новости

Детали: Медведев называет Украину "Малороссией" и "государством, которое не состоялось", а ее граждан "рабами Европы", "глухонемой прислугой" и "расходным материалом".

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Также он верит, что украинцы и русские имеют общую историю, язык, веру и "представления о повседневной жизни" и поэтому должны быть в составе одного государства.

Читайте больше о том, как Россия пригнала на Тамань многотонные грузовики, экскаваторы и бульдозеры и начала по мели наращивать дамбу в сторону острова Тузла в Керченском проливе.

Предыстория:

В сентябре 2003 года вышла книга тогда действующего президента Леонида Кучмы "Украина - не Россия".

Темы: РосcияМедведевУкраина
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