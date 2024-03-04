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Шольц снова объяснил, почему не хочет давать Taurus Украине: назвал еще одну причину

"Европейская правда", "Украинская правда"Понедельник, 4 марта 2024, 17:15
Шольц снова объяснил, почему не хочет давать Taurus Украине: назвал еще одну причину
Олаф Шольц. Фото: getty images

Как пояснил канцлер Германии Олаф Шольц, передача Украине дальнобойных ракет Taurus невозможна, потому что ФРГ должна сохранить контроль над развертыванием этого вооружения, а это возможно только при присутствии на украинской территории немецких солдат.

Источник: заявление Шольца, которое приводят n-tv и "Европейская правда"

Детали: "Неприемлемо поставлять систему оружия, которая достигает очень большого расстояния, и не думать о том, как можно контролировать эту систему. Если вы хотите иметь контроль, то он работает только с участием немецких солдат, поэтому для меня об этом не может быть и речи", – сказал Шольц.

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Он назвал "странными" дебаты о возможной передаче Украине дальнобойных ракет и напомнил, что Германия заложила семь миллиардов евро на военную помощь Украине в этом году.

Канцлер отметил, что эта сумма намного больше, чем у других европейских стран.

На прошлой неделе Шольц в очередной раз исключил отправку ракет Taurus в Украину, утверждая, что это будет означать, что Германия станет стороной в войне с Россией.

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Он заявил, что Германия не может дать Украине "оружие с дальностью действия 500 км, которое в случае неправильного использования может достичь цели в Москве".

После этого в Германии вспыхнул скандал в связи с перехватом и сливом разговора представителей военно-воздушных сил – которые, по утверждению роспропаганды, обсуждали подрыв Керченского моста ракетами Taurus.

В немецком Минобороны подтвердили факт перехвата разговора.

Министр обороны Германии Борис Писториус прокомментировал скандал, отметив, что это – гибридная атака с целью дезинформации.

Все детали скандала со сливом РФ разговора немецких генералов – в статье "ЕП".

Темы: ШольцГерманияУкраинаTaurus
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