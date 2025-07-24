В МИД Германии сдержанно относятся к передаче Украине ракет Taurus

Глава МИД Германии Иоганн Вадефуль заявил, что с осторожностью относится к инициативе о предоставлении Украине дальнобойных ракет Taurus.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на слова Вадефуля в интервью Die Zeit

Детали: Министру напомнили, что его партия ХДС, находясь в оппозиции к предыдущему правительству Олафа Шольца, критиковала того за то, что он не поставляет крылатые ракеты Taurus. Однако теперь, будучи при власти, правительство во главе с ХДС не спешит с предоставлением этих средств поражения.

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В ответ на это министр отметил, что "уже давно" сдержанно высказывается по этому поводу.

"Это не технически простая система вооружения, которой Украина может немедленно воспользоваться. Однако этот вопрос нужно постоянно пересматривать", – сказал он.

На уточняющий вопрос, понимает ли он теперь позицию экс-канцлера Шольца, министр ответил, что "Украина имеет право защищаться от нападений".

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"Для этого она также будет иметь возможности действовать на территории России. Но мы не будем через ваше издание раскрывать Путину, какие системы вооружения мы предоставляем Украине", – отметил министр.

Напомним: