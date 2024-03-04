Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Шесть часов ходили по пятам: в ГУР рассказали детали охоты за кораблем "Иван Хурс"

Роман Романюк, Валентина РоманенкоПонедельник, 4 марта 2024, 18:30
Шесть часов ходили по пятам: в ГУР рассказали детали охоты за кораблем Иван Хурс
коллаж УП

Охота украинских надводных дронов "Магура" за российским разведывательным кораблем "Иван Хурс" в мае 2023 года продолжалась несколько часов, в итоге вражескую посудину удалось повредить.

Источник: материал "Украинской правды" Найти и потопить. Как дроны Буданова Magura уничтожают российские корабли

Детали: О подробностях той спецоперации дронов "Магура" рассказали УП специалисты Главного управления Минобороны Украины.

Реклама:

Российский разведывательный корабль "Иван Хурс" выполнял задачи в 120 километрах к северо-востоку от пролива Босфор.

""Иван Хурс" был наш первый выход успешный. Но это дистанция более 500 километров. Операция была очень сложная. Миссия по времени затянулась из-за плохих погодных условий. Связь постоянно пропадала", - вспоминает руководитель отдела беспилотных систем ГУР генерал с позывным "Борец".

"И при сближении с судном, вот мы уже практически в метрах ста - и падает связь. Мы ничего не видим, не управляем дронами, экипаж врага начинает отбивать атаку... Как-то связь вернули и часов шесть, наверное, ходили за кораблем следом, ждали, пока на борту закончится боекомплект.

ВИДЕО ДНЯ

Где-то через два часа стало понятно, что БК у них не заканчивается. Мы его встретили где-то в половине первого ночи, и где-то до семи часов утра он отстреливался. Пока его преследовали, то в некоторых дронах уже и горючее закончилось, так как расстояния очень большие. Некоторые дроны были повреждены. Но мы таки до него добрались", - рассказывает детали миссии генерал ГУР.

Темы: ГУРбеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Белом доме ожидают, что страны НАТО увеличат свои оборонные взносы 

ISW предупредил об опасности быстрого прорыва российских войск

В Германии убили 27-летнюю беженку из Украины, ее мать и дочь ищут

Белый дом: Байден в курсе новых "ядерных" заявлений Путина

Дія открывает код: IT-специалисты теперь могут ознакомиться с логикой работы приложения

Послы ЕС одобрили дополнительные €5 млрд для помощи Украине оружием на 2024 год

Все новости...
ГУР
В Международном легионе ГУР служат добровольцы из более чем 50 стран
Украинские разведчики уничтожили FPV-дроном российский "Муром-П"
7 погибли, еще 6 ранены: в ГУР рассказали о потерях РФ после уничтожения корабля "Сергей Котов"
Последние новости
07:25
В России снова упал вертолет с 20 людьми на борту: есть погибшие
06:42
В Белом доме ожидают, что страны НАТО увеличат свои оборонные взносы 
06:11
ОВА: Враг ночью атаковал гражданскую инфраструктуру Сумской области ракетами и беспилотниками
05:59
ISW предупредил об опасности быстрого прорыва российских войск
05:26
В Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики
05:14
В Харькове раздался взрыв: ракета попала в лесополосу
04:46
В Харькове "Шахед" ударил по городу
03:49
В Германии убили 27-летнюю беженку из Украины, ее мать и дочь ищут
02:52
Белый дом: Байден в курсе новых "ядерных" заявлений Путина
01:41
Спротив: Оккупанты будут обучать украинских подростков с оккупированных территорий управлять дронами
Все новости...
Реклама: