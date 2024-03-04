Шесть часов ходили по пятам: в ГУР рассказали детали охоты за кораблем "Иван Хурс"

Охота украинских надводных дронов "Магура" за российским разведывательным кораблем "Иван Хурс" в мае 2023 года продолжалась несколько часов, в итоге вражескую посудину удалось повредить.

Источник: материал "Украинской правды" Найти и потопить. Как дроны Буданова Magura уничтожают российские корабли

Детали: О подробностях той спецоперации дронов "Магура" рассказали УП специалисты Главного управления Минобороны Украины.

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Российский разведывательный корабль "Иван Хурс" выполнял задачи в 120 километрах к северо-востоку от пролива Босфор.

""Иван Хурс" был наш первый выход успешный. Но это дистанция более 500 километров. Операция была очень сложная. Миссия по времени затянулась из-за плохих погодных условий. Связь постоянно пропадала", - вспоминает руководитель отдела беспилотных систем ГУР генерал с позывным "Борец".

"И при сближении с судном, вот мы уже практически в метрах ста - и падает связь. Мы ничего не видим, не управляем дронами, экипаж врага начинает отбивать атаку... Как-то связь вернули и часов шесть, наверное, ходили за кораблем следом, ждали, пока на борту закончится боекомплект.

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Где-то через два часа стало понятно, что БК у них не заканчивается. Мы его встретили где-то в половине первого ночи, и где-то до семи часов утра он отстреливался. Пока его преследовали, то в некоторых дронах уже и горючее закончилось, так как расстояния очень большие. Некоторые дроны были повреждены. Но мы таки до него добрались", - рассказывает детали миссии генерал ГУР.