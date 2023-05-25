Морские беспилотники повредили разведывательный корабль РФ – источник

Российский разведывательный корабль "Иван Хурс" получил повреждения в результате атаки украинских морских дронов в акватории Черного моря.

Источник: собеседник УП в военных кругах

Детали: 25 мая в телеграмм-каналах появилось видео, как украинский беспилотный брандер поражает корабль "Иван Хурс" Черноморского флота РФ.

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Запись распространил в частности неофициальный канал украинских военных "Оперативный ВСУ".

Источник УП подтвердил подлинность видео и отметил, что российский корабль получил повреждения в результате атаки.

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Прямая речь: "Не затонул, но попадание было, есть значительные повреждения корпуса и оборудования. Сейчас россияне поспешно ремонтируют".

Что предшествовало: Министерство обороны РФ заявило, что утром 24 мая разведывательный корабль "Иван Хурс" Черноморского флота атаковали скоростные беспилотные корабли ВСУ.

В Минобороны РФ утверждали, что якобы все беспилотники уничтожили огнем из штатного вооружения в 140 километрах к северо-востоку от пролива Босфор.