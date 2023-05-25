Морские беспилотники повредили разведывательный корабль РФ – источник
Российский разведывательный корабль "Иван Хурс" получил повреждения в результате атаки украинских морских дронов в акватории Черного моря.
Источник: собеседник УП в военных кругах
Детали: 25 мая в телеграмм-каналах появилось видео, как украинский беспилотный брандер поражает корабль "Иван Хурс" Черноморского флота РФ.
Запись распространил в частности неофициальный канал украинских военных "Оперативный ВСУ".
Источник УП подтвердил подлинность видео и отметил, что российский корабль получил повреждения в результате атаки.
Прямая речь: "Не затонул, но попадание было, есть значительные повреждения корпуса и оборудования. Сейчас россияне поспешно ремонтируют".
Что предшествовало: Министерство обороны РФ заявило, что утром 24 мая разведывательный корабль "Иван Хурс" Черноморского флота атаковали скоростные беспилотные корабли ВСУ.
В Минобороны РФ утверждали, что якобы все беспилотники уничтожили огнем из штатного вооружения в 140 километрах к северо-востоку от пролива Босфор.