Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Морские беспилотники повредили разведывательный корабль РФ – источник

Валентина РоманенкоЧетверг, 25 мая 2023, 18:06
Морские беспилотники повредили разведывательный корабль РФ – источник
скриншот

Российский разведывательный корабль "Иван Хурс" получил повреждения в результате атаки украинских морских дронов в акватории Черного моря.

Источник: собеседник УП в военных кругах

Детали: 25 мая в телеграмм-каналах появилось видео, как украинский беспилотный брандер поражает корабль "Иван Хурс" Черноморского флота РФ.

Реклама:

Запись распространил в частности неофициальный канал украинских военных "Оперативный ВСУ".

Источник УП подтвердил подлинность видео и отметил, что российский корабль получил повреждения в результате атаки.

ВИДЕО ДНЯ

Прямая речь: "Не затонул, но попадание было, есть значительные повреждения корпуса и оборудования. Сейчас россияне поспешно ремонтируют".

Что предшествовало: Министерство обороны РФ заявило, что утром 24 мая разведывательный корабль "Иван Хурс" Черноморского флота атаковали скоростные беспилотные корабли ВСУ.

В Минобороны РФ утверждали, что якобы все беспилотники уничтожили огнем из штатного вооружения в 140 километрах к северо-востоку от пролива Босфор.

Темы: ЧФ Россиивойнабеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Правительство определило новый состав наблюдательного совета "Укроборонпрома"

Зеленский уволил главу Тернопольской облгосадминистрации Труша

фото, видеоБизнесмен пытался подкупить одного из руководителей ГСУ ГБР полумиллионом долларов

Во Львове из-за ракетного удара погиб известный баскетболист

Умеров: С такими запасами ракет РФ может и будет продолжать атаки по Украине

Все новости...
ЧФ России
Буданов: 60-70% морских дронов россияне уничтожают, но и 30% – проблема для флота РФ
Оккупанты заявили об атаке украинских морских дронов на корабли ЧФ
Британская разведка: Россия использует дельфинов для защиты базы ЧФ РФ в Севастополе
Последние новости
20:43
Зеленский: Важно, чтобы мир отреагировал на очередное проявление террора
20:42
В России заявили, что перехватили украинский беспилотник над Брянской областью
20:22
В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии
20:15
Украинские бойцы отбили атаки вблизи Вербового и Синьковки – Генштаб
19:51
Британию и Данию соединил самый длинный в мире электрический кабель
19:48
В МВД сообщили о 30 погибших и более 160 раненых в результате утренней атаки
19:32
Оставили на морозе без сознания: в Тернополе задержали подростков, избивших мужчину с инвалидностью
19:30
Целью массированного удара РФ были инфраструктурные и военные объекты – Генштаб
19:05
"Это и спасло": в Днепре пациенток родильного перевели в укрытие сразу после начала тревоги
18:58
В общий фонд госбюджета Украины поступило 1,66 триллиона в 2023 году
Все новости...
Реклама: