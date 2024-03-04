Россияне перебрасывают резервы, чтобы взять Новомихайловку – ОСУВ "Таврия"

Враг сосредотачивает очень значительные резервы в районе Новомихайловки на Новопавловском направлении (ранее Марьинское). Он перебрасывает сюда подкрепления, чтобы взять село.

Источник: начальник отдела связей с общественностью ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире "Радио Свобода"

Детали: По его словам, по состоянию на сейчас Новопавловское - одно из "горячих" направлений на фронте.

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Прямая речь: "Там ежедневно больше штурмов, чем на Авдеевском направлении. Вот, например, вчера 20 на Авдеевском направлении, а на Новомихайловке было и в ее окрестностях - 30 штурмов. Но оборона держится, враг прилагает огромные усилия, однако не имеет успеха от слова совсем".

Карта: проект DeepState

Что предшествовало: В феврале украинские военные после более четырех месяцев изнурительных боев оставили город Авдеевка вблизи Донецка, который ВСУ удерживали с начала вооруженного противостояния в 2014 году. После потери Авдеевки Силы обороны Украины также потеряли контроль над несколькими селами, расположенными к северу и северо-западу от Авдеевки.

В понедельник Лиховий сообщил, что Силы обороны остановили дальнейшее продвижение врага на Авдеевском направлении в районе населенных пунктов Новоселовка, Бердичи, Тоненькое, Первомайское и Невельское.